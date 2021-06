David Barrio seguirá al frente del Ciudad de Ponferrada

Fernando Merchante, Óscar García y David Barrio. / QUINITO

David Barrio y Fernando Merchante seguirán al frente del proyecto del Ciudad de Ponferrada en LEB Plata, cumpliendo así su tercera temporada en el banquillo del Lydia Valentín, un acuerdo que ambos técnicos escenificaron este martes junto al presidente del club, Óscar García, después de cumplir el periodo de reflexión que habían pedido..

Éste reconoció que la renovación se dilató más de lo deseable una vez finalizada la competición, señalando que “lo ideal hubiera sido que se produjera antes de que terminara la temporada, pero hay circunstancias personales que lo han alargado. En cualquier caso, ambos tienen contrato hasta el 30 de junio y llevan una semana trabajando en el futuro del equipo”. García afirmó que “la continuidad es muy buena” de cara a planificar la próxima campaña con una plantilla en la que actualmente sólo tiene contrato Silvano Merlo más la opción de continuar con Víctor Pérez, si bien se intentará renovar a algún jugador más.

Por su parte, David Barrio manifestó que el acuerdo era “lo mejor para ambas partes” y espera que el club “se esfuerce” para hacer “la mejor plantilla posible con los recursos que hay. Sabemos dónde estamos, somos un club trampolín que tiene la dificultad de tener que reinventarte cada temporada, pero también su lado positivo para atraer a ciertos jugadores”. Barrio aseguró que le gustaría contar “con todos” los jugadores de la plantilla, “pero es imposible, algunos ya están descartados porque se van fuera o quieren buscar sitio en LEB Oro. Es complicado conseguir renovaciones, estamos trabajando en ello sabiendo que es muy difícil”.

El técnico afirmó que uno de los motivos para continuar una temporada más es vivir una temporada ‘normal’ al frente del Ciudad de Ponferrada: “Las dos temporadas que hemos estado aquí han sido incompletas. El primer año el covid nos paró en el mejor momento de la temporada y este año hemos tenido momentos de juego brillante y después de la remontada ante La Roda nos vuelve a venir el covid y nos impide competir en condiciones. Nos gustaría una temporada normal en la que realmente seamos nosotros los que veamos el límite del CDP y no los factores externos”.

La ilusión de jugar el playoff

Aunque el presidente del Ciudad de Ponferrada expresó su deseo de convertir el playoff en un objetivo tras dos temporadas seguidas clasificándose para el mismo, Barrio lo matizó explicando que “es la ilusión que debemos tener todos, no va a faltar esfuerzo para ello, pero con los pies en el suelo y sabiendo el presupuesto que maneja el Ciudad de Ponferrada. No lo podemos plantear como objetivo de éxito o fracaso, porque sería absolutamente irreal con las condiciones que tenemos”.

Por último, el entrenador mostró su preocupación por las condiciones de trabajo del equipo: “Se lo hemos transmitido al Ayuntamiento y sé que su intención es buena, porque siempre lo ha sido y estoy agradecido, pero en el tema de instalaciones he sido muy crítico este año. Si Ponferrada quiere tener un equipo profesional en LEB Plata y quiere tener una cantera de un nivel que ahora mismo no tenemos, tiene que poner las instalaciones no al servicio del Ciudad de Ponferrada, sino de la población, y ahora por desgracia no se está cumpliendo. Sé que hay intención de mejora por parte del alcalde y del concejal, pero nos gustaría verlo plasmado en el día a día”.