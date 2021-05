David Barrio, durante un partido en el pabellón Lydia Valentín / QUINITO

El Ciudad de Ponferrada terminó hace una semana una temporada de éxito en lo deportivo, llegando a la segunda ronda del playoff de ascenso a LEB Oro, pero también agotadora por todo lo que ha supuesto un año de competición marcado por la pandemia. Su entrenador, David Barrio (León, 1985), ha terminado satisfecho por el rendimiento de su equipo, pero psicológicamente cansado tras un año lejos de su familia, por lo que ha pedido un margen de tiempo al club antes de sentarse a hablar de su continuidad en el banquillo del Lydia Valentín.

¿Qué balance hace de esta temporada?

Deportivamente estamos encantados con el rendimiento que ha tenido el equipo, con lo que hemos alcanzado y con lo que hemos conseguido. También es cierto que posiblemente ha sido la temporada más dura que hemos vivido en muchos aspectos, pero no dejamos de ser privilegiados que hemos podido desarrollar nuestro trabajo. El año ha sido muy duro y muy complicado, pero deportivamente el balance es más que satisfactorio con todos los problemas que ha ido teniendo la plantilla de bajas, lesiones, cuarentenas… El equipo acabó reponiéndose de todo y meternos casi en la última ronda por el ascenso es para estar muy contentos.

El año pasado se les quedó la espinita clavada de no haber podido jugar el playoff. Este año sí lo han podido jugar, ¿pero quizá se les queda otra espina por cómo fue la última eliminatoria?

Nos habría gustado que fuera de otra forma, sobre todo a nivel de sensaciones. Yo creo que el Grupo Alega Cantabria era un equipo superior a nosotros, pero sí nos habría gustado plantarle cara con todo. Por lo menos, con todo lo que nos quedaba, que no era toda la plantilla, pero sí con esos nueve jugadores que hicieron la machada contra La Roda. Creo que de haberlos tenido a todos podríamos haberle metido un susto a Cantabria, pero tampoco hay nada que objetar a su victoria.

Covid aparte, el equipo ha pasado un año superando adversidades de lesiones, salidas de jugadores importantes como Bamba justo antes de iniciar el playoff…

Todo, incluso cuando traemos al Chivi con La Flecha nos duró una semana porque le convocó la sub-19 de Argentina. Al final la unión del grupo ante las adversidades y la calidad humana de la plantilla ha sido muy importante, pero es cierto que ha habido muchos momentos en los que parecía que nos había mirado un tuerto y era imposible enlazar dos semanas tranquilas.

En ese sentido, casi cuesta quedarse con un nombre por encima de los demás. ¿La clave ha sido una plantilla sin estrellas pero de un nivel general alto?

La fuerza está en el grupo, todo han dado la cara y se han sentido importantes por encima de las individualidades. También es cierto que nosotros teníamos que buscar eso y lo hemos conseguido. La composición de plantilla y la selección de jugadores ha sido un acierto y nos salió muy bien, pero esa es la línea que tiene que seguir el Ciudad de Ponferrada, porque aquí no podemos traer estrellas. El presupuesto del club permite tener una plantilla correcta y hemos intentado buscar jugadores por encima de nombres.

Habla de presupuestos. ¿Realmente habría sido posible jugar en LEB Oro de haber logrado el ascenso en la pista?

Es una respuesta que debería dar la directiva. Nosotros hemos tenido una plantilla de la zona media-baja a nivel presupuestario y hemos conseguido estar arriba, pero competir con un nivel así en Oro es inviable, no sólo para el Ciudad de Ponferrada, sino para la mayoría de los equipos de LEB Plata. Ahí están los ejemplos de Canoe o Burgos con muchísimo más presupuesto que nosotros. El salto de categoría a nivel presupuestario, sin entrar en otros costes, es muy grande.

¿Cree que la Federación Española ha estado a la altura en la temporada del COVID? Lo digo tanto por lo que pasó en el playoff como porque se jugó la última jornada de la liga regular con partidos pendientes…

Es una temporada extraordinaria, no es por defender a la Federación. El COVID lo ha condicionado tanto que al final es muy difícil. Deportivamente ha habido situaciones que no han sido justas, pero tampoco tengo claro cuál habría sido una solución mejor. Nosotros habríamos deseado tener una semana para entrenar después de la última cuarentena, pero también hay muchos clubes que querían acabar cuanto antes porque ya hemos acabado más tarde de lo que deberíamos haberlo hecho y eso es un gasto económico para los clubes. Encontrar el equilibrio este año era casi imposible.

¿Se normalizará la competición la próxima temporada?

Yo creo que el baloncesto lo necesita, y más este tipo de categorías, que si no, no tienen sentido. Lo llevo diciendo todo el año, tenemos que jugar con la afición en la grada, ya no sólo por ellos y por el apoyo que dan, que es brutal, es que la mayoría de patrocinadores que tenemos su retorno económico no es que los vean mil personas en Canal FEB, es que la gente vea y conozca al que tiene una tienda y pone el cartel. Un equipo de LEB Plata puede sacar adelante un año sin público, pero otro supondría la muerte de muchísimos clubes, así que esperemos que pueda ser una temporada normal.

¿Cabría esperar que la Federación se moje económicamente con ayudas para paliar esta situación?

Yo siempre soy muy crítico con ciertos gastos federativos, por ejemplo creo que el gasto arbitral es desproporcionado, no porque no se merezcan cobrar, sino porque es desproporcionado lo que supone en relación a los sueldos de esta Liga. No sé si la Federación tiene que hacer ayudas directas, que no creo mucho en ellas, pero sí hay gastos que se podrían reducir. Si pagamos 15.000 euros de inscripción igual eso debería dar para algo más que hacer una web y un calendario. Una mejora sería reducir o redireccionar esos gastos.

Volvamos a David Barrio. ¿Va a continuar la próxima temporada en el Ciudad de Ponferrada?

Esta semana es de reflexión para todos, se la pedimos al club y lo han entendido. Su disposición a que sigamos es absoluta y estamos muy agradecidos, pero ha sido un año muy difícil en lo personal, sobre todo para la gente que no somos de aquí. El año ha sido una mierda para todos, hablando claro, pero si encima estás lejos de tu gente y pasas un año sin ver a tu familia, es realmente complicado. Necesitamos un pequeño reseteo mental antes de sentarnos y ver cuál es el proyecto del club en el sentido de qué se puede hacer y qué no. Seguro que la disposición de entendernos es buena, pero igual que el año pasado teníamos muy claro por cómo acabó la temporada que había que continuar el proyecto, ahora necesito una semana para pensar.

Entonces preguntar por renovaciones de jugadores, de momento queda en el aire…

Independientemente de que siga o no el entrenador, creo que el club tiene que intentar renovar a la mayoría de jugadores posibles. Creo que será difícil, porque un club como este vive de ser trampolín de jugadores y aquí vienen no por lo que cobran, sino por el trabajo que se hace, y así debe ser. Eso hace que renovar jugadores nunca sea fácil porque casi todos se revalorizan, pero por mi parte, y creo que el club piensa igual, habría que intentar que se quedaran todos los que sea posible.