David Barrio ve “imposible” que se pueda reanudar la LEB Plata

David Barrio / QUINITO

El entrenador del Cat&Rest Intragás Ciudad de Ponferrada, David Barrio, habló en las últimas horas para la web del club sobre la situación del equipo ante la situación provocada por el estado de alarma. Para el técnico blanquiazul, es prácticamente “imposible” que se pueda reanudar la competición en la LEB Plata.

Barrio asegura que “no veo sentido a que una liga que debería terminar su fase regular el día 3 de mayo, que es hasta donde están vigentes los contratos de los jugadores, la FEB se plantee un escenario que no sea cancelar la competición. Desde luego que Ciudad de Ponferrada podría plantearse esa vuelta a la competición y por ello mantenemos a los jugadores con contrato y cuidándoles de la mejor manera posible, aunque sea a distancia. Pero no creo que tenga sentido que en la tercera competición del baloncesto nacional, sin contratos televisivos de por medio, la Federación esté alargando esto”.

De hecho, el entrenador del CDP insta al ente federativo a que tome una decisión cuanto antes por el bien de los propios clubes: “En mi opinión la liga se debe cancelar y la FEB debe actuar cuanto antes para acabar con este periodo de incertidumbre e indecisión que creo que está haciendo daño a muchos clubes. Por ello algunos se han visto obligados a tomar decisiones que no les hubiese gustado llevar a cabo y nosotros, por suerte, aguantamos… Pero este ‘aguantar’ de los clubes no puede ser eterno, los agentes también están nerviosos y con razón”.

Fin de temporada

En este sentido, Barrio cree que “lo justo” es que hubiese ascensos y no descensos, en este caso ampliando el número de equipos en competición: “Que no hubiera descensos no sería ningún drama para el baloncesto, sería lo más justo para los que han estado toda la temporada luchando por ascender y también para aquellos que no están descendidos matemáticamente”.

Además, insiste en la falta de sentido de plantear partidos a puerta cerrada en una competición sin televisión: “Parto de la base de que el deporte sin público no tiene sentido, pero en LEB Plata menos todavía. Esta es una liga que vive de sus pequeños ingresos, de sus pequeños patrocinadores que necesitan su repercusión, de esas taquillas, de las pequeñas ventas de rifas y merchandising que se hacen en los partidos… Si quitamos eso y añadimos que deberíamos seguir asumiendo los costes que origina un partido, como el arbitraje y la retransmisión televisiva on-line, que también supone un gasto…La LEB Plata no está en el círculo de los derechos televisivos y si no tienes apoyo económico detrás, creo que no tiene absolutamente ningún sentido jugar a puerta cerrada”.

En cualquier caso, Barrio asegura que el club sigue trabajando para afrontar cualquier escenario cuando se levante el estado de alarma, desde terminar la competición actual a no volver a jugar hasta la temporada 2020-21 “incluso asumiendo que tendríamos que empezar con las pautas que nos marque el Gobierno”.