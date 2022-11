David Gallego: “Hay mucho potencial en la plantilla”

David Gallego y José Fernández Nieto, en la presentación del primero como nuevo entrenador de la Ponferradina. / QUINITO

David Gallego fue presentado este martes como nuevo entenador de la Ponferradina en sustitución de José Gomes, que presentó su dimisión el sábado tras empatar ante el Oviedo. El nuevo técnico blanquiazul, que ha firmado hasta final de temporada, reconoció que la negociación para su ficha fue “rapidísima. Tras el partido recibí la llamada de un equipo que personalmente me gusta y no podía decir que no, lo tenía clarísimo”.

Gallego aseguró que su implicación con la Deportiva y con el Bierzo es máxima, ya que “vengo de una familia humilde de un pueblo minero, no puedo encajar más con el pueblo berciano“, aunque también añadió que “hay mucho potencial en la plantilla” y eso también determinó que aceptara la oferta de la Ponferradina.

En cuanto a lo que será la nueva Deportiva con David Gallego al frente, el técnico catalán manifestó que “hemos seguido la competición, pero hay que ver a los jugadores trabajando. Hay potencial, pero no voy a decir lo que creo que falla por respeto al anterior entrenador”. Eso sí, admitió que “José ha hecho cosas espectaculares que nos van a venir bien” y que intentará complementar con su propio ‘librillo’ de entrenador, que pasa por un juego más vertical.

Donde no tiene dudas Gallego es en que “los valores del Bierzo se tienen que ver en el modelo de juego: humildad, honradez y trabajo. El cómo se haga dependerá de muchos factores, pero tenemos clarísimo que hay un ADN que debe identificar al equipo”.

Málaga, primer objetivo

David Gallego llevará a cabo su primera sesión de trabajo en la tarde del martes con un primer objetivo claro: “que el equipo tenga claras dos o tres cosas para ser competitivos en Málaga”. A partir de ahí, “todos los entrenadores necesitamos un proceso para que el equipo adquiera conceptos, pero eso dependerá de cómo podamos sintetizarlos nosotros y cuánto necesiten los jugadores para interiorizarlo”.

Entre las prioridades del nuevo cuerpo técnico, la más clara es mejorar el rendimiento defensivo de un equipo que es el más goleado de Segunda: “En esta categoría defender es muy importante y vamos a trabajar mucho en ello estos días”.

Agradecimiento a José Gomes

El presidente de la Ponferradina, José Fernández Nieto, acompañó a David Gallego en su presentación y aprovechó para dar las gracias a José Gomes por su etapa al frente del equipo: “Le estamos muy agradecidos y le deseamos lo mejor. Ha tenido un comportamiento exquisito, aunque en el fútbol las cosas no siempre salen como uno quiere. Estamos encantados con él, a pesar de los días amargos de la derrota y estamos seguros de que tenemos a gente que quiere a la Ponferradina más allá de nuestras fronteras”.

Fernández Nieto valoró la dimisión presentada por Gomes tras el partido ante el Oviedo, asegurando que “es una decisión que le honra, es un hombre de bien y siempre había dicho que no íbamos a tener problemas y no iba a hacer daño a la Ponferradina. Le deseo los máximos éxitos porque se los merece”.

En cuanto al nuevo entrenador, el presidente blanquiazul afirmó que “estamos muy ilusionados con él y vamos a estar todos a una, porque si vamos todos de la mano seguro que vamos a conseguir el éxito. No podemos perder la humildad, el trabajo y el esfuerzo por hacer las cosas bien y seguir creciendo”.