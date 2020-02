David Valcarce: “El botillo me trae música de esta tierra”

David Valcarce, mantenedor del Festival del Botillo Villa de Fabero, con la alcaldesa, Mari Paz Ramón / José Pablo

Fabero celebró este sábado la vigésima tercera edición de su Festival del Botillo, organizado un año más por la Asociación de Jubilados y Pensionistas El Cangalón con la colaboración del Ayuntamiento de Fabero. En esta ocasión, el cargo de mantenedor correspondió al director de RTVE, David Valcarce, que ejerció de orgulloso faberense en su casa.

“El botillo lo primero que tiene es que está muy rico”, aseguró Valcarce, “y lo segundo es que me trae música de esta tierra. El botillo es el Bierzo, es volver a casa y es una de nuestras grandes banderas. Al decir ‘botillo’ a todo el mundo se le viene a la cabeza el Bierzo, y a los que somos de aquí nos suena en el corazón”.

El mantenedor recordó su infancia en Fabero, donde compartió muchas vivencias con la actual alcaldesa, Mari Paz Martínez, y la concejala de Cultura, Susana Folla: “Los tres éramos vecinos y esto es volver al pueblo, al que vuelvo habitualmente, puesto que soy faberense de corazón y ejerzo de ello. Hago alarde de que lo mejor de mí es que soy de Fabero”.

Futuro de RTVE

En su condición de director de RTVE, David Valcarce también analizó el presente y el futuro del ente público: “Llevo trabajando 42 años en RTVE y desde el principio he oído que esto estaba en crisis. Es cierto que cambian los modos y las formas de consumo: ya no consumimos la televisión según nos la dan, sino según queremos, y tenemos que ir adaptándonos. Tenemos un futuro tan incierto y tan seguro como todos los demás. Habrá que hacer una plataforma de RTVE, que estamos en ello, y seguir promocionando nuestro ADN, que es el servicio público. Eso no tiene que estar reñido con las audiencias, pero tampoco tienen que ser el motor que nos mueva. Nos estamos adaptando a los nuevos sistemas de ver televisión y de escuchar la radio“.