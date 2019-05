De aquellos barros, estos lodos

Todo tiene un principio y un fin, la parsimonia y la confianza en el tiempo de algunos para tratar que los problemas se resuelvan por sí solos, demuestra la falta de coherencia y la nula visión del tributo que han de tener que pagar, “pasando la tormenta llegará la calma”, craso error!!!

Es lo acontecido en el seno socialista de Toreno, ante las discrepancias que vienen dadas desde hace unos años, a pesar de querer “ignorar” la base principal del problema. Quedaban dos años por delante de cara a las elecciones municipales, y entre dimisión y dimisión el problema se iba enquistando a marchas forzadas. Nadie quería sacudir la “alfombra” ni de cara al partido, ni de cara a la opinión pública, había que ir preparando la hoja de ruta, “una candidatura alternativa al poder”. A medida que se acercaba el tiempo de empezar a confeccionar las listas, la alternativa ya tenía la suya elaborada para presentar y dar batalla, había avales, candidato y todo lo que mandan los cánones, pero no contaban con “la voz del partido” de quien marca las pautas a seguir, y dar el apoyo para elaborar las listas, nada de primarias todo quedaba en manos del cabeza visible para su elaboración, ya que “amparado por los estatutos del partido”, le daba derecho a presentarse otra elección. El problema era “conocido” pero no vieron hasta donde podrían llegar. Integraron a un “mediador” Vicente Mirón, hombre conocido por todos, llegaba con ilusión, con proyectos y con ganas de integrar a todos y dar un revulsivo al pueblo, venía a trabajar por el pueblo. Pero la sorpresa fue mayúscula, tanto para él como para el resto, ésto no había sido lo pactado! Las alarmas se dispararon el día de la publicación oficial de las listas, nadie podía imaginarse este “chaparrón de agua fría”. Cuando todo parecía que iba viento en popa a toda vela, surge lo inesperado. La integración no había sido tal, la traición se había consumado con nocturnidad y alevosía.

Reuniones y demás, en estos últimos días para escenificar el periplo de estos últimos años, y la cobardía de no querer afrontar la situación que ha generado todo este embrollo, que ha dado lugar a la caída masiva de varios integrantes de la ejecutiva y de la composición de la lista.

Lo tenían todo a su favor, el escenario perfecto, los actores de primer orden, el público entregado, era de simple trámite, “ver llegar y besar el santo” pero la obra no gustaba a todos, y el guion que se iba a ver no correspondía, estaba fuera de lugar, alguien eligió la obra equivocada bajo la tibieza y el amparo de quien tenía que marcar la pauta. No se valoró los pros y contras, el “regidor de la obra” se hizo el “sueco”, la puesta en escena comenzó y el escenario se vino abajo. ¡Pitos, abucheos y demás chismes enseguida se hicieron notar, la obra había fracasado!

Una entrada que saldrá muy cara con un triste espectáculo que se ha vivido y que perdurará en el tiempo, se ha perdido la oportunidad de ver una obra diferente. Quizás en el transcurrir del tiempo y a “toro pasado”, alguien tendrá que hacer reflexión y se tendrá que mirar el ombligo. Aunque sea demasiado tarde.