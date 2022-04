De la Fuente y Bierzo Ya insisten en pedir cuentas del asfaltado en Dehesas

El concejal no adscrito pidió las facturas de la actuación ante la casa de un concejal y la plataforma sostiene que la calle no tiene el ancho proyectado

Manuel De la Fuente. / QUINITO

El concejal no adscrito del Ayuntamiento de Ponferrada, Manuel de la Fuente, y la plataforma Bierzo Ya renuncian a dar por cerrado el asunto del asfaltado de la X Travesía de Dehesas a pesar de las explicaciones dadas tanto por el alcalde, Olegario Ramón, como por el concejal de Medio Rural, Iván Alonso, el pasado lunes.

Así, De la Fuente pidió en la última comisión de Medio Rural que se presente la factura de la actuación sobre la finca particular del concejal Jesús López (Coalición por el Bierzo), alegando que "la información pública que se ha dado no me convence" y reiterando que el pacto entre el PSOE y los bercianistas para gobernar el Ayuntamiento es "un auténtico fiasco y un engaño a los votantes de izquierdas".

Por su parte, desde Bierzo Ya señalan que, si bien en las explicaciones dadas por el alcalde, que agradecen, éste señala que la obra contempla el asfaltado de esta vía en un ancho de 5,5 metros, el asfalto no supera los 4,80 metros en ningún tramo de la misma, por lo que se preguntan "¿dónde está el resto del asfalto?".