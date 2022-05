De la Fuente critica el cierre de la actividad en el Ayuntamiento por la visita del Rey

El concejal no adscrito afea al Consejo Comarcal que anteponga "la foto y los titulares de prensa con el Borbón al funcionamiento de las instituciones"

Manuel De la Fuente. / QUINITO

El concejal no adscrito del Ayuntamiento de Ponferrada, Manuel de la Fuente, criticó este lunes la decisión del Consistorio de suspender la actividad administrativa debido a la visita de Felipe VI a la Casa Consistorial, así como la del Consejo Comarcal, donde figura como consejero no adscrito, de no modificar la hora de la Junta de Portavoces fijada para las 10 de la mañana a pesar de coincidir con la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento.

De la Fuente considera que "está claro que no deseaban cambiar el horario porque prima más la foto y los titulares de prensa con el Borbón que el funcionamiento de las instituciones".

Asimismo, el concejal no adscrito calificó de "deleznable y falto de toda lógica en un Estado de Derecho la nota enviada por parte del equipo de gobierno prohibiendo la presencia en el salón de plenos de los medios de comunicación locales durante la visita de este señor. Eso sí, sólo podrá acceder a este salón el jefe de prensa del alcalde, que luego filtrará a estos medios las fotos y titulares que más le convengan al regidor".