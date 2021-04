Manuel de la Fuente en la foto que emitió el PSOE cuando se presentó a las elecciones en el equipo de Olegario Ramón. / PSOE

El concejal del Ayuntamiento de Ponferrada, Manuel de la Fuente, avanzó este lunes, tras su paso al grupo de no adscritos, su intención de hacer en el pleno del Consistorio “la oposición de izquierdas que en este momento no hay en el Ayuntamiento”. De la Fuente presentó por correo electrónico su baja en la agrupación socialista de la capital berciana después de que el alcalde, Olegario Ramón, lo cesase de su cargo como concejal de Mantenimiento tras romper la disciplina de voto del grupo al posicionarse en contra de la prórroga de la cesión del estadio del Toralín a la Sociedad Deportiva (SD) Ponferradina.

De la Fuente aseguró que este “tema mediático” se utiliza de forma reiterada como “cortina de humo” para abordar unas diferencias que “vienen de muy lejos”. “Son ellos los que han pensado que con el tiempo se arreglarían”, explicó el edil, quien recalcó que la “persecución por tierra, mar y aire” arrancó tras su oposición al pacto de gobierno con Coalición por el Bierzo (CB).

“Me he convertido en protagonista sin quererlo ni buscarlo”, subrayó De la Fuente, para negar las “obsesiones personales que se le atribuyen”, que son infundadas. ” Menos contra la Ponferradina”, puntualizó para recordar, después, su condición de socio del club y su vinculación con el mundo del deporte.

“Tener un monigote”

Molesto con las “faltas de respeto” a su persona y su trabajo, el edil se mostró crítico con las políticas de un partido en el que ha militado durante más de 40 años. “Yo tenía pensado haberme ido del todo pero hay afiliados y simpatizantes del partido que me piden que no me vaya y que plante cara a la situación”, manifestó De la Fuente, quien agregó que los dirigentes de la agrupación “pretendían tener un monigote y no les salió bien la jugada”. “A mí me han elegido no sólo para servir a los que me han votado sino a todos los ciudadanos del municipio”, subrayó.

Tras consultar con sus abogados y con la intención de “adelantarse a los acontecimientos”, el concejal tramitó su baja de militancia en la agrupación local el pasado jueves por correo electrónico, con copia a la provincial. De esta manera, el edil pretende dejar sin efecto el expediente disciplinario que el PSOE de León acordó abrir contra él por haber roto la disciplina de voto del grupo municipal.

Horas después y también de manera telemática, a través del Ministerio de Administraciones Públicas, el edil presentó su solicitud para pasar al grupo municipal de no adscritos, una plataforma que utilizará, avanzó, para “presentar propuestas propias” y para subrayar los “incumplimientos del programa electoral” con el que los socialistas se presentaron a las pasadas elecciones municipales.

La pérdida de un concejal por parte del grupo municipal socialista tras el paso de De la Fuente al grupo de no adscritos deja al tripartito que gobierna el Ayuntamiento con un edil menos de los necesarios para garantizarse la mayoría absoluta en las votaciones del plenario, ya que PSOE (ocho), Podemos (dos) y CB (dos) sólo suman 12 de los 25 asientos en el salón de plenos.