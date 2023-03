De la Fuente insta al alcalde a obligar a FCC a negociar el fin de la huelga

Contenedores llenos por la huelga de recogida de basura en Ponferrada. / EBD

El concejal no adscrito del Ayuntamiento de Ponferrada, Manuel de la Fuente, responsabilizó este sábado al tripartito formado por PSOE, Podemos y Coalición por el Bierzo de la situación provocada por la huelga de recogida de basura y de permitir presuntas actuaciones irregulares de la empresa concesionaria del servicio, FCC, para contrarrestar el paro convocado por el comité de empresa.

De la Fuente también incluyó entre los responsables al PRB de Tarsicio Carballo, que, asegura, permanece "escondido entre bastidores y mudo para no verse salpicado por la tormenta de la basura, de la que los ciudadanos tendrían mucho que decirle por haber apoyado este esperpéntico contrato".

Ante esta situación, el concejal no adscrito pidió al equipo de gobierno que obligue a la empresa a sentarse a negociar "y terminar con esta situación de desastre y desgobierno que nos está afectando a todos los habitantes del municipio".

Por último, De la Fuente defendió una vez más municipalización del servicio y aseguró que "no tardando comprobaremos qué intereses ocultos inconfesables estaban detrás de la no municipalización de la recogida de residuos y limpieza viaria, cuando el mismo técnico que informó de la municipalización de parques y jardines que era mucho más complicada, luego informó de que no se podía municipalizar este servicio de recogida de residuos y limpieza viaria. Los argumentos esgrimidos para no municipalizar este servicio no encajan y en aquel pleno los consideré insuficientes".