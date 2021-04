De la Fuente, en primer término, durante la votación de este jueves. / QUINITO

Las malas relaciones entre el PSOE y su exconcejal Manuel De la Fuente quedaron escenificadas en el Pleno extraordinario del Ayuntamiento de Ponferrada que tuvo lugar este jueves y en el que se debatía la reorganización del equipo de Gobierno tras la salida de De la Fuente del grupo socialista. El ahora concejal no adscrito anunció que llevará a los tribunales la decisión −amparada por la normativa municipal, que sólo lo contempla en el caso de grupos municipales− de no concederle un despacho, amenazando además con trabajar “en una jaima o en el hall del ayuntamiento”. El punto se aprobó con los votos a favor de PSOE, Coalición por el Bierzo y Podemos y la abstención del PRB, mientras que PP, Ciudadanos, USE Bierzo y el propio De la Fuente votaron en contra.

En este punto, los dos socios del PSOE en el gobierno, Coalición por el Bierzo y Podemos, mostraron su disposición a cederle un sitio en su propio despacho (caso de CB) o a tener “voluntad política” para que De la Fuente cuente con un espacio físico, como propuso la portavoz de la formación morada, Lorena González: “Aunque la normativa no lo contemple, con voluntad política no habría problema en ofrecerle un despacho. Este tipo de gestos definen a un equipo de Gobierno progresista y con dos años de trabajo por delante no nos gustaría que se antepusiesen luchas personales al bien común de la ciudadanía“.

Por su parte, el portavoz del PP, Marco Morala, advirtió de que “la sombra de una nueva vulneración de derechos fundamentales sobrevuela al equipo de Gobierno, ustedes verán lo que hacen”, mientras que por Ciudadanos, Ruth Morales criticó que “estamos ante la tercera organización del Ayuntamiento en dos años y sospecho que no será la última. Dejen a un lado sus problemas personales, porque necesitamos un gobierno estable y el suyo va a la deriva”.

Acusaciones de transfuguismo

El momento más tenso del Pleno llegó en la intervención de la portavoz del PSOE, Carmen Doel, que acusó a Manuel De la Fuente de transfuguismo, recordándole que “los ciudadanos votaron al programa del PSOE al que usted se sumó felizmente, pero su prepotencia le ha llevado a convertirse en un tránsfuga”. Doel instó al concejal no adscrito a devolver su acta al partido “si aún le queda algo de dignidad” y le tildó de “desertor” antes de pedirle que “piense lo que opina cualquier socialista de Reiner Cortés (el concejal tránsfuga del PSOE que en su día le dio la alcaldía a Ismael Álvarez) y piense que es usted lo mismo”.

De la Fuente se defendió alegando que “yo no soy Reiner Cortés ni estoy aquí para echar abajo el Gobierno. Tránsfuga es el que se cambia de partido, yo soy tan honesto como usted y más socialista”, espetó a Doel, que a su vez le recordó que había incumplido en dos ocasiones la disciplina de voto del partido: “Usted no es de fiar, ha obstruido el trabajo del grupo y generado enfrentamientos”.

Decepción del alcalde

Por último, el alcalde de Ponferrada, Olegario Ramón, intervino para mostrar su “profunda decepción personal” con la situación y “por haber confiado en este concejal, al que le ofrecí el puesto porque tenía esa pretensión y, por edad, pensé que podría ser su última oportunidad, pero no por los votos que pudiera conseguir para el partido”.

Ramón fue más crudo al señala que existe un “problema de fondo” sobre el que De la Fuente “debería dejarse aconsejar y ayudar, porque se cree esa realidad paralela de que el mundo es una suma de conspiraciones y usted está llamado a solucionarlas todas. Cree que siempre tiene la razón y su figura es imprescindible para deshacer entuertos, y habrá sufrido mucho en su vida con esa sensación de no ser valorado”. El alcalde le pidió que devuelva su acta de concejal “para hacerse un favor a sí mismo y para proteger a la ciudadanía y a la institución de usted”.

Reducción de comisiones

Por otro lado, el pleno aprobó, con los votos a favor del PSOE, CB y Podemos y la abstención del PRB y el concejal no adscrito, la reorganización de las comisiones informtivas y de seguimiento, que pasan de doce a once al desaparecer la del área que ocupaba Manuel De la Fuente (mantenimiento de espacios públicos y mercado de abastos), que se integrará en otras concejalías.