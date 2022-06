De la Fuente insiste en la necesidad de municipalizar la recogida de basuras

El concejal no adscrito señala que la situación "se le puede ir de las manos" al Ayuntamiento "y los más perjudicados serán los ciudadanos"

Camión de recogida de basura del Ayuntamiento de Ponferrada / QUINITO

El concejal no adscrito del Ayuntamiento de Ponferrada, Manuel De la Fuente, recordó este miércoles que "en mi intervención del pleno del 29 de abril de 2022 advertía al equipo de gobierno de las consecuencias de la no municipalización del servicio de limpieza y recogida de residuos sólidos, así como de los graves problemas que el nuevo contrato de limpieza traería, no solo para todos los habitantes del municipio de Ponferrada sino también para los propios trabajadores".

Todo ello, en referencia al anuncio de huelga para los días 1 y 2 de julio por parte del comité de empresa de la firma concesionaria, que refuerza a De la Fuente en su argumento de municipalizar totalmente el servicio: "La municipalización es la mejor opción, la más barata y la más beneficiosa para los ciudadanos de Ponferrada, que verían reducida la tasa de basura, tendrían una gestión directa y más eficaz, y saldrían también beneficiados los trabajadores, que serían subrogados por el Ayuntamiento".

Por otro lado, el concejal no adscrito se refirió a los informes técnicos sobre la municipalización de servicios, preguntándose "¿Cómo es posible que el mismo técnico que hace un informe para municipalizar parques y jardines, que necesita una mano de obra más tecnificada y más compleja, sea el mismo que realiza el informe contrario a la municipalización de la recogida de residuos sólidos y limpieza viaria, que necesita personal menos tecnificado?".

Finalmente, advierte al equipo de gobierno de que "debe poner remedio a esta situación lo antes posible, porque de lo contrario se le puede ir de las manos y los más perjudicados serán los ciudadanos del municipio de Ponferrada".