El concejal Manuel De la Fuente durante la entrevista con EBD. / Quinito

Hombre de 74 años, con una salud mental perfecta, hasta jovial, con más de 40 años de militancia en el Partido Socialista de Ponferrada y casi otros tantos de militancia sindical. Trabajador jubilado de Endesa y hombre del deporte, fue árbitro y ha estado en multitud de organismos tanto del fútbol como del atletismo. Pero como concejal de Ponferrada se encontró con algo que “no es legal” y su determinación lo ha llevado a provocar una crisis interna institucional, tanto en el Ayuntamiento de Ponferrada como en el Consejo Comarcal.

-Es usted un hombre del deporte.

-Fui árbitro de fútbol, incluso formé parte de una comisión federal del PSOE que preparó el programa político para las primeras elecciones de Felipe González. He estado en varias federaciones y siempre me pronuncié en contra de lo que veía mal, como democratizar el mundo arbitral.

-Y con tantos años en política y deporte a sus espaldas, ¿cómo llega a concejal?

A pesar de mis 74 años llevo toda la vida en el PSOE. Y se me ofreció ir en la lista porque soy conocido y tengo muchos amigos en el mundo deportivo, sindical…

-Pero ahora no devuelve el acta de concejal al ser expulsado

-Porque la gente elige, en las elecciones locales, a las personas. Considero el acta como mía, no del partido. Yo hace tiempo que no quería seguir por cosas que iba viendo. Se filtró una carta, problemas con el área de arquitectura municipal, falta de recursos económico y humanos en obras…Yo he trabajado sin parar. Soy un concejal para todos aunque no me hayan votado.

-¿Qué le lleva a ponerse en contra de su equipo de gobierno?

-Yo pedí mi dimisión. No me cesaron. Se filtró la carta y los simpatizantes me piden que no me vaya. La política de este alcalde en general no es socialista. Ahora dicen que pactarán con quien no para de insultar, con malos modos y denuncias de todo tipo. Pactan con él…

-¿Se refiere a Tarsicio Carballo del PRB?

Sí. Me pregunto quién es más traidor, ¿alguien que quiere gobernar con el enemigo? Pero si yo lo único que he hecho es trabajar. Me he encontrado cosas como el Mercado de Abastos, con averías por falta de mantenimiento de años. Hago un requerimiento a la empresa concesionaria y se me pide, incluso obliga, a dejar que todo siga así. A mí no me entra en la cabeza. Lo dejo ahí. Hay cosas que no entiendo. He recibido presiones durante casi dos años y al final he decidido no tragar más. Otro ejemplo, toda Ponferrada está con aceras y calles en mal estado. Tengo una brigada en precario. Colegios como el García Yebra o el de Compostilla necesitaban arreglos. Eso es política socialista. Pero se prefiere gastar el dinero en otras cosas, y yo no iba a apoyar esas propuestas. Cuando el alcalde dé un giro a la izquierda yo le apoyaré en todo lo que presente. No es un progresista.

-Pero a usted lo que realmente se le reprueba es no apoyar las subvenciones a la Ponferradina, precisamente usted, un hombre de fútbol.

-Pero si yo soy socio, como mi hijo y mis nietos, de la Ponferradina. Es mi equipo. Eso es una cortina de humo. Una forma de presentarme como enemigo de las peñas, del club, una forma de ponerme como culpable de algo que de aprobarse sería una ilegalidad. Jesús Gil no fue a la cárcel pero sí su teniente de alcalde por algo parecido con el Ayuntamiento de Marbella y el Atlético de Madrid. ¿Queremos eso? No. Prorrogar el acuerdo con la Sociedad Anónima Deportiva del 2008 es ilegal. Es una empresa, una SAD, y las subvenciones a empresas privadas están muy vigiladas por el Consejo Superior de Deportes. Yo he dicho que no vale ese acuerdo. Un 20 de octubre se finalizó la prórroga y yo estaba de acuerdo en firmar un acuerdo pero con la legalidad por delante. Además, somos 6.000 socios y no podemos dejar de lado hasta a los 60.000 habitantes de Ponferrada que tendrían que verse también beneficiados. No puede haber privilegios para la Ponferradina y el club de baloncesto en detrimento del deporte base, que lo mantienen prácticamente los padres. El dinero es de todos y para todos. (El concejal, evidentemente molesto, continúa su discurso en defensa de su decisión).

La calidad de vida de una ciudad no viene por tener a un club en la cima del fútbol. Sino por tener buenas aceras, buenos viales, o hacer un área recreativa en Compostilla que la tienen abandonada con un barrio donde el 80 por ciento es pensionista. Soy un hombre de fútbol y me encanta. Pero a dos días no puedo aprobar una cosa, un acuerdo donde se permiten privilegios a una SAD. No tengo nada personal contra nadie. Pretenden ocultar muchos problemas poniendo como cortina de humo este asunto, el tiempo me dará la razón. Y todo lo demás son milongas.

-Llegados a este punto, ¿qué va a hacer?

-Que la gente esté tranquila. Yo seguiré defendiendo una política de izquierdas y de progreso. No sé por qué los de Podemos no han dicho nada. En este tripartito hay un partido de derechas (Coalición por el Bierzo). Y no se hace una política que se prometió. Hay que redactar otro acuerdo y no más prórrogas. Utilizan el tema de la Ponferradina para tapar otras vergüenzas. No olvidemos que el alcalde ya echó a su número uno la legislatura pasada. Yo ofrezco coherencia, como hice de sindicalista y como miembro de órganos deportivos. Siempre defendiendo la democracia y el progresismo.