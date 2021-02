De la Hoz ve a la oposición empeñada en “ganar votos”, mientras la Junta trata de salvar vidas

El portavoz del PP, Raúl de la Hoz, conversa con el de Ciudadanos, David Castaño. / Ical

El portavoz del Grupo Popular, Raúl de la Hoz, aseguró hoy que mientras la Junta trata de salvar vidas en esta pandemia del COVID-19, la oposición está empeñada en “ganar votos”. A su juicio, mientras el Gobierno autonómico tiene la mano tendida, la oposición está instalada en su opinión en la “crispación, deslealtad y confrontación”.

En su intervención en el pleno de las Cortes, De la Hoz pidió al PSOE de Castilla y León y al resto de la oposición un “esfuerzo” por intentar ser útiles a la sociedad de Castilla y León, por lo que los invitó a abandonar la “estrategia de desgaste y confrontación” en la que aseguró están instalados en la lucha contra el COVID-19.

Asimismo, el ‘popular’ animó a la Junta a seguir actuando “de forma decidida” y pensando únicamente en la salud de las familias y la economía. “No caigan en el error de actuar por tacticismo sino pensando en la salud”, dijo, porque añadió que se trata de asumir responsabilidades, “políticas y morales”.

Al respecto, el portavoz ‘popular’ indicó que las medidas “duras” e “impopulares”, como las restricciones o el adelanto del toque de queda, están comenzando a dar resultados, puesto que defendió que la curva empieza bajar. Además, confió en que en pocos días, cuando se conozca el fallo del Tribunal Supremo, se haya levantado la restricción de la movilidad desde las 20 horas.

En ese sentido, De la Hoz criticó que cuando se endurecen y se relajan las medidas a la oposición le parece “mal”. “Todo, absolutamente todo lo que haga la Junta de Castilla y León les va a parecer mal”, dijo sin que presenten alternativas a las decisiones adoptadas por el -ejecutivo autonómico.

Así, Raúl de la Hoz recordó que caben dos actitudes, “quedarse quieto y no hacer nada” o tomar medidas para salvar vidas. Además, añadió que también se puede actuar como el PSCyL que además de no hacer nada, critica a la Junta para obtener beneficios políticos. Además, acusó a la oposición de lanzarle los muertos a la Junta, pese a no tener los “peores” datos, que atribuyó a la Comunidad Valenciana.

Por tanto, frente al “infantilismo” y “deslealtad” de la oposición, Raúl de la Hoz denunció que en Alemania, Francia o Italia el primer ministro está al frente de la lucha contra el COVID, mientras en España, son los 17 presidentes autonómicos los que “desgraciadamente” hacen frente “solos” a la pandemia. Así, se preguntó si alguien cree que es “útil” y “eficaz” que cada autonomía aplique unas medidas y criticó que el control de fronteras se haya delegado “en las azafatas” de las aerolíneas.

Finalmente, el portavoz ‘popular’ criticó que mientras se superan los cuatro millones de parados y los 60.000 muertos por el coronavirus, el Gobierno se dedica a modificar la ley para que los niños puedan cambiar de sexo sin el conocimiento de sus padres o a rechazar el confinamiento desde las 20 horas, porque le perjudica al Gobierno en sus intereses en las elecciones en Cataluña.