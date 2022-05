Todos los libros que escribe Julia Navarro, se convierten en auténticos best seller". Nos estamos refiriendo en esta ocasión al titulado "DE NINGUNA PARTE" Y QUE HA SIDO EDITADO POR " Plaza & Janes.

El libro es un viaje a los confines de la conciencia de dos jóvenes Abrir y Jacob, cuyas vidas se cruzan en un campo de refugiados en el sur del Líbano. Ambos, eternos exiliados de sí mismos, se encontrarán años más tarde en Bruselas bajo el humo de las bombas con las que el Círculo, una organización islamista, siembra el terror en el corazón de Europa.

Después de la tragedia, Abier es acogido por unos familiares en Paris, donde se encuentra atrapado entre dos mundos irreconciliables, el asfixiante núcleo familiar y la sociedad abierta que le ofrece libertad y que se encarnan dos jóvenes: su prima Noura, que se revela contra las imposiciones del integrismo religioso de su padre, y Marian, una adolescente hermosa y vitalista de la que se enamora de forma obsesiva.

Noche tras noche, la amenaza de Abier irrumpe en el sueño de Jacob, que debe enfrentarse al dilema de luchar contra enemigos que no ha elegido.

El destino los reunirá de nuevo en Europa. Porque no es posible cambiar el pasado y tampoco huir de él.

Nos encontramos ante una novela que hunde sus raíces en la naturaleza humana y sus claroscuros, protagonizada por personajes que viven en permanente conflicto con su identidad y que nos invita a reflexionar sobre cada una de nuestras certezas.

Alfonso DEL RIO SANCHEZ