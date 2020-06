‘De Perto’, entre o 1 e o 18 de xullo, nos xardíns da casa grande de Viloria

Nesta ocasión, “De Perto” permitirá que, de novo, a veciñanza volva a encontrarse arredor da palabra, e iso vai ser algo especialmente gozoso nas presentes circunstancias. Todos necesitan atoparse de novo, formar parte do colectivo máis que nunca, “comunicarnos, emocionarnos coas historias e as vidas que as palabras transportan”.

Os xardíns da Casa Grande de Viloira é un lugar cheo de maxia que resulta ideal para que se conxunten en harmonía eses elementos, para que se produza o ritual nun marco natural, amable e acolledor. As actividades celebraranse con todas as medidas de precaución recomendadas polas autoridades sanitarias para garantir que os actos programados sexan seguros para o público, os artistas e os técnicos.