El candidato del PP, Alfonso Fernández Mañueco, el candidato Socialista, Luis Tudanca y el candidato de Ciudadanos, Francisco Igea, durante el debate. / E. Margareto

El socialista Luis Tudanca y el candidato de Ciudadanos, Francisco Igea, cuestionaron las medidas puestas en marcha hasta ahora por el PP para luchar contra despoblación, mientras el ‘popular’ Alfonso Fernández Mañueco disparó contra la inacción del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en esta materia. Los tres coincidieron en que se trata del principal problema de la Comunidad y apostaron por reforzar los servicios públicos y por aprobar nuevas medidas fiscales.

En el primero de los dos debates de estas elecciones del 13 de febrero, emitido desde la sede de las Cortes en Valladolid, los tres candidatos expusieron su plan frente a la despoblación, con medidas como el cheque bebé de Fernández Mañueco o la reindustrialización y la descentralización de Tudanca, mientras Igea presumió de haber logrado que Europa acepte la fiscalidad diferenciada y de haber logrado, por primera vez, un saldo migratorio positivo.

Fernández Mañueco argumentó que la despoblación es un problema global, que afecta no solo a Castilla y León, sino a toda España y Europa. A su juicio, la Comunidad ha afrontando esta situación desde hace muchos años, con reindustrializacion y políticas comprometidas con el campo, para incorporar mujeres y jóvenes en el medio rural. Sin embargo, censuró que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no haya hecho “nada”, “cero de cero” y no haya tomado medidas que perjudican a la población de las zonas rurales.

El ‘popular’ aseguró que llegan más personas de las que se van y que el problema radica en que fallecen más de las que nacen. Por ello, apostó por la natalidad, con un cheque bebé , aumentar el bono Concilia y educación gratuita de cero a tres años. Además, sobre la fiscalidad diferenciada destacó que el Gobierno “no ha movido ni un deudo”. También, prometió extender la banda ancha.

También, el ‘popular’ lanzó su promesa de blindar los servicios públicos, el transporte a la demanda gratuito y deducciones en el IRPF, entre otras, así como el cheque bebé y ayudas para los autónomos.

Tudanca planteó una ley y estrategia con presupuesto propio y un plan de incentivos para el medio rural, extender la digitalización a todo el territorio y un plan de retención y atracción del talento y medidas contra la exclusión financiera. Además, se comprometió a que todas las entidades que trabajan con la Junta no cierren ni un solo cajero u oficina más en el medio rural.

El socialista Luis Tudanca insistió en que es necesario “ser ambiciosos”, porque señaló que “esta tierra no quiere ser más que nadie”, pero tampoco “menos”. “No va a ser fácil, pero tenemos que dar respuestas ya”, dijo y defendió el proceso de descentralización, que comenzó el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero creando centros en la Comunidad y que ahora ha continuado Pedro Sánchez. Él, por su parte, apostó por abrir un debate para consensuar este proceso también en la Comunidad.

Luis Tudanca aseguró que desde que gobierna el PP la Comunidad ha perdido 200.000 habitantes y advirtió de que de no hacer hada, la Comunidad perderá otros 240.000 más en los próximos años. Por el contrario, puso de ejemplo la ley aprobada en Castilla-La Mancha con 3.300 millones.

Igea sostuvo que la despoblación es el problema esencial de la Comunidad y tachó de “absoluto fracaso” la Agenda de la Población. Para combartirla, destacó la oportunidad que supone el asentamiento de migrantes, generar crecimiento y empleo y atraer personas de otros territorios. Además, el representante ‘naranja’ indicó que no se puede blindar la atención sanitaria en el medio rural, porque eso ya existe en la Ley General de Sanidad y lo consideró “deshonesto”.

Sobre la fiscalidad diferenciada, Igea sostuvo que fue un éxito colectivo de todos y señaló que él en nombre de la junta era el responsable de acción exterior. A su juicio, esta comunidad necesita oportunidades, por eso recordó que hicieron un decreto de simplificación normativa y planes territoriales de fomento. “Hay quien prefiere siempre promete y nunca hacer”.

Campo

En relación a la polémica de las macrogranjas, Igea sostuvo que esta cuestión se originó por una “falta de respeto” de todos los agentes políticos, primero por parte del ministro Alberto Garzón por hablar mal de un producto español, y después por una “especie de chirigota”, de señores con “castellanos” que se pasean por “campos verdes” con “ternerillos”. “El señor Casado acabará con garrapatas si no anda con cuidado”, dijo Igea. A su juicio, el sector primero tiene muchos problemas, principalmente, por los “márgenes” y apostó por mantener en la Comunidad la cadena de valor y por fomentar las cooperativas.

Sobre el campo, Tudanca recordó que esta tierra ha perdido 10.000 explotaciones y 18.000 cotizantes en el régimen agrario. Además, ahora indicó que existe una “gran oportunidad” con los fondos europeos para reindustrializar esta tierra. “No podemos perder esta oportunidad”, dijo porque será la última para hacer frente al reto demográfico. También criticó que el PP vuelva a ofrecer rebajas fiscales y la banda ancha, pese a no haberlo hecho en 35 años.

Finalmente, Fernández Mañueco aseguró que el Ministerio de la Transición Ecológica y el Reto Demográfico está “vacío” y “lleno de medidas que perjudican claramente a Castilla y León”. De esta forma, se preguntó por qué se cerraron de manera precipitada las minas y las térmicas, se ha atacado el azúcar, a la ganadería con el lobo y al sector del vacuno. A su juicio, la Junta ha estado con el sector ganadero. “Somos el partido del campo, de agricultores y ganaderos, que apuesta por los regadíos”, dijo.