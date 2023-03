¿Debemos Podemos? / ¿Se puede construir el futuro de las mujeres desde un extremo?

Un partido de extrema (izquierda) en el gobierno (y la pinta de uno de

extrema [derecha] para la próxima legislatura), no parece la mejor

forma de hacer las cosas.

Una ley que permite el cambio de sexo a la carta… a partir de los

dieciséis años con solo mostrar la voluntad de hacerlo… Se me

ocurren cantidad de problemas derivados, empezando porque a esas edades,

y probablemente bastante después, no se tienen claras muchas cosas… y

no parece ésta una para andar con vaivenes.

Una normativa pensada para proteger a las mujeres de agresiones

sexuales, que permite soltar a algunos canallas (por no decir otra cosa

que podría ser censurable en un medio de comunicación)… y la

Ministra tan empeñada en que es culpa de los jueces y no de los huecos

legales, que el gobierno ha tenido que salir del escollo sin contar

(precisamente) con una parte del gobierno.

Una ley de protección para los animales que se pasa con algunos (por

ejemplo con el asunto de animales que pueden constituir una plaga) y se

queda corta con otros (como dejando fuera a los perros de caza, que bien

se haría directamente en prohibir usar perros en la caza y fin del

problema).

El ojo puesto ya en prohibir completamente la prostitución… tema del

que ya hablé en un artículo anterior, estando completamente de acuerdo

en que hay que perseguir con todos los medios posibles la prostitución

ilegal pero preguntándome ¿Qué pasará si desaparece totalmente la

prostitución?

Una ley de paridad que dudo mucho que pueda hacerse justa, pues una

cosa es fomentar la incorporación de las mujeres a ciertos puestos, y

otra muy distinta es forzar esa incorporación. El tema de la igualdad

en general, creo que definitivamente estamos inmersos en una forma

errónea de abordarlo, porque sencillamente no somos iguales y desde esa

base habría que construir.

Físicamente están claras las diferencias, y por aquí podrían venir

bastantes problemas derivados de la ley con la que empecé este

artículo, pues podría llegar a interesar (al margen de orientaciones

sexuales, que las respeto todas porque allá cada cuál con su vida)

cambiarse de hombre a mujer para acceder por ejemplo a un puesto de

trabajo para toda la vida, como esos en los que las pruebas físicas son

intrínsecamente más asequibles para mujeres que para hombres, incluso

con estaturas mínimas distintas para acceder. Por no hablar de partidas

presupuestarias que han proliferado con ayudas expresamente para

mujeres.

Mentalmente parece bastante claro que a las mujeres se les dan mejor

unas cosas y a los hombres otras. Y está bien fomentar (pero no

forzar), porque hay algunas cosas que a las mujeres y a los hombres

podrían dárseles mejor o peor no por capacidades sino por aspectos

socioculturales… y estoy pensando por ejemplo en el ajedrez, en que se

separa a mujeres y hombres en las competiciones, y evidentemente no es

porque las mujeres sean menos inteligentes, sino porque, por el motivo

que sea, hay muchas menos mujeres a las que les haya dado por el

ajedrez, y entonces es mucho más difícil que haya un número

importante de ellas entre la élite del ajedrez. Es como si de un país

de muy pocos habitantes se pretende sacar una selección de fútbol que

pueda competir con la de un país con muchos habitantes y tradición

futbolera; evidentemente no sale, y cae en las fases clasificatorias.

Del mismo modo, empeñarse en que haya las mismas mujeres que hombres

en puestos en los que, por el motivo que sea, no hay una gran cantidad

de mujeres interesadas, pues va a suponer colocar a algunas mujeres en

esos puestos sobreponiéndose a hombres más capacitados. Creo que me he

explicado ¿No? Por exagerar: imaginad un supuesto en el que se

necesitan a 20 personas y hay 9 mujeres y 99 hombres postulados: las 9

mujeres tendrían asegurado el puesto, aunque hubiera entre ellas 3 que

en condiciones normales no serían aptas.

No puedo hablar de todos los ámbitos, pero os puedo contar un ejemplo

de mi experiencia: conseguir en mi municipio una lista paritaria para

presentarse a las elecciones es, si no imposible, una tarea complicada

en la que (por el motivo que sea) uno se encontraría a varios hombres

voluntarios por cada mujer que mostrara el mínimo interés en meterse

en estos berenjenales.

Me he extendido más con el tema de la paridad porque sobre los otros

ya he escrito antes, y porque es el que he escuchado más recientemente.

Sigo sin ver, tampoco, el tema tan repetido de que cobran más los

hombres que las mujeres. Me gustaría, si es que es cierto, que alguien

me dejara en evidencia, si fuera necesario, al respecto.

¿Cómo se calcula eso? Yo es que no conozco ningún caso. En lo

público por descontado que no lo hay; y en lo privado, (ojo) siempre y

cuando estemos hablando del desarrollo del mismo trabajo, estoy seguro

de que tampoco porque no tendría sentido.

Hay en la actualidad varios frentes abiertos en los que diría que el

feminismo se está excediendo, lo cual a la larga irá en detrimento

precisamente de las mujeres, a las que espero que les espere un futuro

mejor que el pasado que por desgracia han padecido… porque tengo dos

hijas.

Quiero acabar pensando que ojalá todas esas leyes cuanto menos

imperfectas que estamos tratando últimamente, sirvan para, aunque haya

que retocar alguna, sentar las bases para un futuro mejor.

Lo pienso porque en su día me veía a mí mismo criticar al gobierno

de Zapatero por varias leyes que veía discutibles e imperfectas, pero

que ahora con la perspectiva del tiempo hay que rendirse a la evidencia:

el fin de la lacra del tabaco en lugares públicos, el matrimonio

homosexual, la ley de dependencia, el fin de ETA (una cosa así no puede

ser casualidad que ocurriera cuando ocurrió), ….

La cuestión es si en esta ocasión, con todas estas leyes que llevan

el sello de un extremo, se podrán asentar en el tiempo.

Tomás Vega Moralejo