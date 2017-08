No comenzó nada bien la SD Ponferradina la temporada 2017-18, pues en el partido inaugural de la liga que disputaba este domingo en el estadio Matapiñonera ante el San Sebastián de los Reyes, perdió por 2-0 frente a un equipo que, al menos sobre el papel, parecía asequible para que la Deportiva regresara a Ponferrada con un resultado positivo.

Además cabe recordar que su rival la pasada temporada terminó la liga en el puesto número 16 de la clasificación, lo que conllevó que tuviera que jugarse ante el Atlético Levante su permanencia en la categoría de bronce del fútbol español, pero que solventaron la misma y de ahí que siguiera esta temporada 2017-18 en el Grupo 1 de Segunda División B y siendo el verdugo del equipo de Carlos Terrazas en el primer partido de la citada campaña 2017-18.

La Ponferradina tampoco tuvo mucha suerte dado que en los primeros compases del partido dispuso de varias ocasiones de gol por medio de Yuri y de Pallarés, si bien el balón no quiso entrar en el portal de Barrios, a lo que hay que unir la lesión del debutante Iago Díaz a los 33 minutos, teniendo que ser sustituido por el canterano Saúl Crespo.

También como ocurrió en algunos partidos de la pretemporada los goles del conjunto madrileño llegarían en los minutos 76 por mediación de Borja Díaz, y ya en tiempo de descuento, es decir, en el minuto 91, el segundo tanto local por medio de Rubén Mesa al marcar el gol de la tranquilidad para su equipo. En este aspecto el entrenador y director deportivo de la Deportiva, Carlos Terrazas, a la pregunta en la rueda de prensa del viernes de que el equipo encajaba muchos goles en los últimos compases de los partidos, decía que “esa era una faceta donde tenían que mejorar”.

Esta derrota ya no tiene remedio y no queda otra cosa que olvidarla, por lo cual ahora en lo único que hay que pensar es en el partido que va a disputar este próximo sábado día 26 a las 20:00 horas en El Toralín ante el Racing de Ferrol, partido donde no se debe fallar pues un nuevo traspié sería un mazazo para el equipo y su afición. El Racing de Ferrol ganó este sábado al Coruxo por 1-0.