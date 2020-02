Decenas de bercianos acudirán a la manifestación en Madrid del personal interino y temporal de las administraciones públicas

El próximo sábado 15 de febrero se va a celebrar una manifestación en Madrid, organizada por el personal interino y temporal de todas las administraciones públicas del país, así lo recogen las redes sociales, en las que decenas de bercianos están confirmando su participación. “Y es que, en toda España, hay 800.000 personas trabajando para la administración en esta situación, que se ha venido a llamar “trabajadores en fraude de ley” por “abuso de temporalidad” (la persona interina más longeva del país llega trabajando así 38 años)”, afirman los organizadores. “El EBEP (Estatuto Básico de los Empleados Públicos) contempla en su art. 70.1, que las convocatorias de empleo deben ejecutarse en el plazo improrrogable de 3 años. De ahí lo de abuso de temporalidad”, añaden.

“En el año 2017 el señor Montoro firmó con los sindicatos la “consolidación y estabilización” del personal interino, pero esto no significa que se vaya a tener en cuenta al personal que ya trabaja en las administraciones desde hace décadas, si no que se van a hacer oposiciones, como cualquier otras, lo que en la práctica significa que personas mayores de 50 años, que llevan trabajando más de 20 en la administración, que ya pasaron un proceso selectivo en su momento (y se les contrató como interinos, porque no convocan el total de las plazas que necesitan), se van a ir a la calle y se quedarán en el paro con más de 50 años, en su gran mayoría mujeres, excluidas del mercado laboral, por edad y por conocimientos, porque lo que trabajas en la administración pública no tiene equivalente en la empresa privada. Y para más INRI, sin tener reconocida ningún tipo de indemnización”, continúan los convocantes.

“Somos trabajadores sin derechos, cuando en las empresas privadas la legislación obliga a dar una indemnización al despedir a un trabajador, o hacerlo fijo cuando lleva más de 3 años trabajando en el mismo puesto… La propia administración se salta sus propias reglas con sus propios trabajadores. Existe una directiva europea la 1999/70, que lleva !!20 años!! sin incorporarse a la jurisdicción española. Y a esta directiva es a la que apelamos, para que se respeten nuestros derechos y se actúe de una vez con las 800.000 personas que ven cómo su trabajo está en riesgo”, apostillan.