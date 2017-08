Los servicios mínimos para la huelga que arrancará este lunes en el servicio de limpieza viaria y recogida de basura de Ponferrada quedaron establecidos en el 50 por ciento, según avanzó hoy el concejal de Medio Ambiente de la capital berciana, Roberto Mendo, quien aseguró sentirse “triste y decepcionado” por el rechazo de la plantilla a la propuesta del Consistorio para asumir temporalmente la concesión.

En ese sentido, cabe recordar que la propuesta del Ayuntamiento recoge la opción de llevar a cabo la gestión directa de manera temporal a partir del 30 de septiembre, siempre que la empresa FCC continúe negándose a aplicar el acuerdo plenario aprobado en abril por el que los empleados salvaguardaban sus derechos y recuperaban los perdidos desde 2012.

Durante la tarde de ayer, la asamblea de trabajadores de FCC mostró su rechazo a la propuesta y consideró que el plazo dado por los responsables municipales es demasiado largo. “El acuerdo no les convence ni les satisface”, reconoció hoy Mendo, que aseguró sentirse “descolocado” por la actitud de la plantilla.

“Hemos trabajado para buscar algo en su propio bien, yo mismo puse mi cargo en juego para que no hubiera despidos”, recordó el concejal, que aseguró que “el Ayuntamiento no puede hacer más”. “Qué más quisiera yo que decir que el lunes todo estará arreglado”, lamentó Mendo, que aseguró mantener un contacto continuo tanto con los trabajadores como con la compañía. “El lunes empezarán su huelga y nosotros continuaremos trabajando para intentar solucionarlo”, afirmó el edil.

En cuanto a la posibilidad de llevar a pleno la decisión de asumir temporalmente el servicio, Mendo consideró “absurdo” que se eleve al órgano decisorio un acuerdo que no vale. “¿Tiene sentido celebrar un pleno extraordinario que no sirva para nada?”, se preguntó retóricamente el edil, que no obstante, adelantó su intención de conseguir “convencer a más gente” para incluir el asunto en el orden del día de la siguiente sesión.