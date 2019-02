Del Olmo censura el “plan de aniquilación del vehículo de combustión” que “puede perjudicar gravemente a la industria en España”

La consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo. / Dos Santos

La consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, criticó hoy con dureza el “plan de aniquilación del vehículo de combustión” que presentará hoy el Gobierno en el Consejo de Ministros, y aseguró que “tiene unas lagunas enormes”. Tras recordar que se han convocado elecciones generales el 28 de abril, señaló que desconoce “si este plan es un gesto o es vender humo del que contamina, porque está claro que no va a salir adelante”. “Hacer un plan hasta 2050 en estos momentos a mí me parece que es reírse de los españoles. ¿Qué piensan, que el Congreso no se va a disolver?”, cuestionó.

Del Olmo subrayó que el Ejecutivo que lidera Pedro Sánchez pretende prohibir en 2040 la venta de vehículos de combustión, incluidos los híbridos, sin haber hablado antes con el sector. “No sé si están preparadas ahora mismo todas las ensambladoras de automóviles para que en el año 2040 se acabe de un plumazo con este tipo de vehículos. Las empresas del sector hacen planes industriales a diez años, no de la noche a la mañana, y si en el año 2040 está prohibido por ley vender coches de combustión, en 2030 no habrá un euro de inversión. Castilla y León somos una comunidad productora de automóviles, de piezas y de industria auxiliar relacionada con el automóvil, y este es un anuncio muy malo, muy poco reflexionado y nada dialogado con el sector”, sentenció.

En su opinión, habría que poner en marcha un plan de eficiencia de edificios y de las industrias. “Tiene que haber un plan de consumo responsable, de eficiencia energética, una renovación de las fuentes de consumo energético en las propias viviendas, pero esa decisión que el Gobierno va a presentar puede perjudicar gravemente a la industria del automóvil en España”, lamentó.

“Hablan de que entre 2020 y 2030 se van a crear 300.000 puestos de trabajo, pero dejando al margen que no hablan de los que se van a destruir, en una población ocupada que no llega a los 20 millones, si se dividen 300.000 en términos lineales son unos 30.000 empleos al año, lo cual supone un porcentaje del 0,01 por ciento de incremento del empleo. ¿Ese es un planazo?”, interrogó.

Por otro lado, se refirió a la transición energética de la economía, y recordó que la UE recomendaba que antes de tomar cualquier decisión de cierre de la minería o las térmicas había que hacer un plan de diversificación y de recolocación de las personas que quedarán sin empleo al cierra la minería, algo que había que hacer antes del 31 de diciembre y que han presentado ahora por su “falta de previsión”.

“Todos estamos de acuerdo en que tenemos que ir a una economía descarbonizada, a un mejor medio ambiente, porque es necesario para toda la sociedad, pero hay que hacer las cosas con cabeza y esto es el cuento de la lechera. Se acaba la legislatura en breve y alguien tendrá que explicar porque presentan ahora un plan que saben que no va a salir adelante”, remachó antes de recalcar que “Pedro Sánchez tiene el problema de que no baja el suelo”.