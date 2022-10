La delegada de la Junta en León recibe las “críticas” como un “acicate” para superar los “obstáculos”

Ester Muñoz, durante su comparecencia en las Cortes. / EBD

La delegada territorial de la Junta en León, Ester Muñoz, aseguró este lunes que se viven “tiempos de tomar decisiones con la intención, siempre, de acertar”. “Habrá quien critique lo realizado, lo asumo como un acicate para intentar superar los obstáculos que surgen”, añadió durante su comparecencia en las Cortes, según recoge un comunicado de la Junta.

“La realidad es que no todo lo que se nos plantea tiene fácil solución, e incluso puede que sea imposible darla, pero lo que sí tendrá quien se acerque a la Delegación Territorial es la atención de la administración autonómica en busca de salidas. Nos debemos a los ciudadanos, y así entiendo este casi primer año de trabajo por y para León, por y para Castilla y León. Hay mucho que se podría mejorar, no somos infalibles, pero nadie puede decir que no hay trabajo y dedicación de todo el personal de la delegación territorial siendo ésta una parte principal en el despliegue de la acción y ejecución de las medidas del Gobierno de Mañueco”, aseguró la delegada que intervino a petición de los grupos Popular y Vox.

Muñoz destacó que el 80 por ciento del presupuesto de la Comunidad se destina a tres servicios públicos: educación, servicios sociales y sanidad. En este sentido, indicó que la inversión de la Junta en el curso 2021-2022 superó los 23 millones de euros, beneficiando a cerca de 58.000 alumnos de 254 centros públicos y concertados.

En cuanto a proyectos industriales del Servicio de Agricultura y Ganadería se concedieron ayudas a 31 de los expedientes presentados, por un total superior a los 90 millones de euros para la creación de más de 800 puestos de trabajo. También se tramitaron 230 incorporaciones o planes de mejora con una subvención global cercana a los 14 millones de euros. Y se avanzó en las concentraciones parcelarias de Los Oteros, Páramo Bajo, Benavides-Quinanilla del Valle, Villamunío, Castropodame, Villarnera de la Vega, Almanza o Grajal-Escobar-Santervas. Y se finalizaron o licitaron las infraestructuras de Garfín, Villamuñiío Villarnera de la Vega, Llamas de la Ribera, Boca de Huergano, caminos de Yeres a Las Médulas, Cimames del Tejar, Villafranca del Bierzo o Sotillos de Sabero por cerca de 6 millones de euros.

Además, se han invertido casi 22 millones de euros en la mejora y modernización de los regadíos del Páramo Bajo, la subzona de Payuelos, Canal del Páramo y Villarnera. También se han redactado proyectos que superan los 45 millones de inversión para la modernización de los regadíos de Llamas de la Ribera, la Margen Izquierda del Porma, Bustillo del Páramo, Presa de la Tierra y Canal de Velilla de la Reina.

Por otra parte, las inversiones en la red de carreteras superaron los 11 millones de euros, destacando las obras ejecutadas entre Ribaseca y Santa María del Páramo y entre Valcabado y Villadangos del Páramo. En 2021 se puso en marcha el servicio de Transporte a la Demanda que estructura la provincia en 17 zonas con 392 rutas que proporcionan transporte a coste cero a más de 300.000 vecinos.

Finalmente, explicó que el Servicio territorial de Sanidad distribuyó 940.000 dosis de vacunas COVID-19 a los centros de salud y también se continuó con el trabajo programado para cada año, con la vacunación frente a la gripe de 133.000 leoneses, el Control de Medicamentos, Cosméticos o Productos Sanitarios, el control de los turnos de las farmacias de guardia, la dispensación de medicamentos para extranjeros o las inspecciones por alertas de medicamentos ilegales. En prevención se realizaron casi 10.000 citologías para la detección del cáncer de cuello de útero y respondió el 38 por ciento de los 84.000 leoneses invitados a realizarse las pruebas para la detección del cáncer colorrectal.