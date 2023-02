Juicio HVL | El delegado minero asegura que no recibió quejas sobre seguridad “en ningún momento”

“Si alguien me dice que hay alguna circunstancia excepcional, allí habría estado”, declara un vigilante de seguridad

Quinta sesión de declaraciones de los acusados en el juicio por la muerte de seis mineros en el Pozo Emilio, de la empresa Hullera Vasco Leonesa, en octubre de 2013. / Campillo

El delegado minero de seguridad de la Hullera Vasco Leonesa cuando ocurrió el siniestro en el que fallecieron seis mineros el 28 de octubre de 2013, Alberto Fernández Díez, manifestó este miércoles que no tuvo constancia de que existiera ninguna queja sobre las condiciones de seguridad de la explotación en la que tuvo lugar la tragedia. “En ningún momento se dijo nada; en ese taller estaba mi suplente, con el que hablaba muy a menudo, y no me trasladó nada”, manifestó.

“A mí nadie me recriminó nada y había muchos medios para trasladar quejas”, reiteró este picador de profesión que después de lo ocurrido fue reelegido para el cargo por sus compañeros. “En este sector éramos suficientemente reivindicativos. Nadie se callaba. Se hicieron huelgas para reivindicar nuestros derechos en todos los ámbitos, más en la seguridad, creo”, abundó.

El vigilante de seguridad de primera y jefe de uno de los grupos de la Brigada de Salvamento de la Hullera Vasco Leonesa cuando ocurrió la tragedia, Alberto Rivero Fernández, declaró que “no había nada que indicara que allí había circunstancias excepcionales”. “Si alguien me dice que hay alguna circunstancia excepcional, allí habría estado, como actuamos siempre”, añadió.

Presente en un arranque rutinario de ventilación en la zona siniestrada el día 26 -como en otras plantas de la mina- y tras una parada programada, aseguró que no hubo nada que le llamara la atención. “La explotación estaba impoluta, impecable”, dijo.

“Ni el compañero de la Brigada de Salvamento fallecido me indicó nunca nada ni otro vigilante que estaba en mi grupo me indicó lo que parece ser que luego manifestó. Seguramente todo lo que se dice no sea verdad. En ningún momento se nos indicó la más mínima incidencia”, añadió.

También declaró en la sesión de este miércoles Andrés Rodríguez Cuesta, vigilante de seguridad de primera que el día del siniestro estaba de vacaciones. Sí acudió a la zona siniestrada en jornadas anteriores. “Era una explotación nueva, estuve en el disparo inicial del taller el día 11 y en el primer día de trabajo de esa explotación el día 14. Era un taller absolutamente normal. No había anomalías”, manifestó.

El juicio se reanudará el lunes 20 con el inicio de las declaraciones de los testigos que aportan las acusaciones del caso, que reclaman seis años y medio de cárcel para los acusados, para los que el fiscal solicita penas de tres años y medio de prisión.