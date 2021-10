Los delitos en el Bierzo bajan un 20% respecto a 2019

El capitan de la Guardia Civil en Ponferrada, José Julio Martín. / QUINITO

El capitán de la Guardia Civil en Ponferrada, José Julio Martín, hizo balance este 12 de octubre de la situación de la delincuencia en el Bierzo con motivo de la celebración del Día del Pilar, patrona del cuerpo, que se desarrolló en la parroquia del Buen Pastor de La Rosaleda y, posteriormente, en el cuartel de la Guardia Civil.

Martín se mostró “contento por la consecución de objetivos”, señalando que “a nivel delincuencial llevamos un año bastante bueno, con cifras muy similares a las de 2020, que fue un año de parón por la pandemia. Si las comparamos con 2019, que fue el último año normal, presentan un descenso de más del 20 por ciento“. Además, situó la tasa de esclarecimiento de delitos por encima del 50 por ciento, cumpliendo así “dos objetivos importantes”. “Podemos afirmar que esta es una comarca tranquila”, resumió.

El capitán de la Guardia Civil apuntó que los principales delitos en el Bierzo se centran en el patrimonio y los robos con fuerza en las cosas, “y en ambos casos han descendido”, poniendo el acento en el plan de prevención de robos en vivienda puesto en marcha por la Benemérita.

En cuanto a la cibercriminalidad, este tipo de delitos ya suponen uno de cada cinco del total, si bien “estamos avanzando mucho en ese campo con formación específica y recursos propios, lo que supone que estos delitos no quedan impunes y el nivel de esclarecimientos va al alza”.

Asimismo, destacó la buena acogida de la Oficina Móvil de Ayuda al Peregrino en el año de la vuelta de cierta normalidad al Camino de Santiago, señalando que se realizaron “muchos auxilios” pero “sin incidencias graves”.

Medio rural

José Julio Martín también se mostró contento con el desarrollo de la campaña de incendios forestales, tanto en lo referente al número de incendios como al de hectáreas afectadas: “Se están esclareciendo casi todos los incendios que se nos presentan, que sobre todo responden a imprudencias por no seguir las prevenciones a la hora de hacer quemas o por hacerlas en época de riesgo”.

Tras las campañas de la recogida de fruta y la vendimia llevadas a cabo en las últimas semanas, la Guardia Civil pondrá en marcha la de la castaña en los próximos días para velar por la seguridad de las explotaciones agrícolas.

Futuro

El capitán de la Guardia Civil aseguró que, a nivel de personal, “seguimos estables, la gente quiere venir aquí porque hay mucho personal de la zona y con los agentes que tenemos (alrededor de 200) es suficiente para cumplir los objetivos”.

En cuanto a su futuro en Ponferrada, adelantó que “está en el aire”, ya que ha llevado a cabo el curso de capacitación para el ascenso a comandante y eso conllevaría su traslado a otra zona. No obstante, José Julio Martín afirmó que “tampoco tengo mucha prisa, estoy contento aquí, todo el mundo me trata bien, me ha condecorado la Policía Municipal, que para mí es un orgullo… Estoy aquí a la perfección”.