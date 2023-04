Demetrio Alfonso Canedo será el candidato del PSOE en Fabero

Imagen de archivo de Demetrio Alfonso Canedo. / C. Sánchez

El PSOE ha confirmado este sábado su candidato en Fabero de cara a las elecciones municipales del próximo 28 mayo, que no será otro que el exalcalde Demetrio Alfonso Canedo. "Personalmente, me hubiese gustado que fuesen varios los compañeros o compañeras que presentasen candidatura. No ha sido así, y solo a última hora del jueves, fecha límite para la presentación de estas candidaturas, lo hizo el compañero Demetrio Alfonso Canedo", explica el presidente de la gestora, Manuel Enríquez.

El máximo responsable del órgano que rige los destinos de la agrupación local socialista admite que estos son "los comicios más difíciles para el PSOE en Fabero desde 1979, no por presentar candidaturas con cabezas de lista relumbrones y partidos consolidados, sino porque tendremos que luchar por el voto socialista (mayoritario en nuestro municipio desde 1983) con excompañeros que se fueron del partido al no respetar el Código Ético", en alusión a la actual alcaldesa, Paz Martínez.

