Deportes y música se dan la mano en Manzaneda

Estación de Montaña de Manzaneda. / VD

La Estación de Montaña de Manzaneda acogerá una veintena de eventos deportivos y de ocio a lo largo de este verano, instensificando su apuesta por la desestacionalización y afianzando su reconversión en parque multiaventura con actividad durante todo el año.

Las pruebas deportivas comenzarán este fin de semana (8 y 9 de julio) con la disputa del Tsunami Manzaneda y continuarán el 15 de julio con la Copa Federación DH. El siguiente fin de semana tendrá lugar la Copa de España DH y el 12 de agosto será el turno para la marcha ciclista CicloSil. El día 19 de agosto se celebrará el Gladiator Infantil y del 25 al 27 de agosto tendrá lugar el Motorsport Campus. El 3 de septiembre se pondrá la guinda a las actividades deportivas con la marcha ciclista Federación.

En cuanto a los conciertos, regresa el ciclo 'Ellas cantan' durante todos los sábados de julio y agosto con las actuaciones de Haban Feeling (1 de julio); Law (8 de julio); Isaura & CO (15 de julio); Soul&Roll (22 de julio); Carolina Rubirosa (29 de julio); Failim (5 de agosto); Alo Jazz (12 de agosto); y Two in the mirror (26 de agosto).

Además, la Estación de Manzaneda continuará ofreciendo sus actividades habituales, que incluyen un rocódromo infantil, varios campos de paintball, rutas en bicicleta eléctrica o parques multiaventura para niños, que complementarán las ya ofertadas el año pasado: bike park adulto y junior, rutas a caballo, tiro con arco, tirolina gigante, telesilla turístico o piscina y circuito termal.