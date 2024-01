Íñigo Vélez da instrucciones a sus jugadores durante el Deportivo-Ponferradina. / QUINITO

Íñigo Vélez analizó la derrota de la Ponferradina ante el Deportivo reconociendo que “en la primera parte han sido superiores, han hecho un gran partido y nosotros no hemos estado cómodos más que en un par de acciones. Sin balón han encontrado mucho a Lucas y Yeremay por dentro y cuando teníamos el balón nos faltó la tranquilidad que sí tuvimos en la segunda parte. Cuando estábamos mejor tras el descanso llegó el penalti y luego ya nos han dejado tener más el balón, pero al final han sido superiores. Nos queda aprender de estos partidos que tenemos que dar un plus más y ser más agresivos sin balón”.

El entrenador de la Deportiva insistió en que el Deportivo cortó toda opción para su equipo: “No hemos creado ocasiones salvo algún córner o algún rechace, pero es porque arriba no hemos recibido cómodos. No hemos hecho el partido que teníamos en mente ni hemos generado los uno contra uno que solemos generar”.

A pesar de volver de vacío de A Coruña, Vélez aseguró que “a mí no me crea dudas esta derrota, somos los mismos que hace una semana y conscientes de que esto va a ser una batalla semanal y no hay que ir más allá del siguiente partido. El equipo sabe que hace cosas muy bien, y si hoy no se han hecho tan bien tenemos que analizarlo para darle la vuelta e ir a por todas en el siguiente. Teníamos la intención de seguir ganando, pero hay que ir partido a partido como hasta ahora y ni la semana pasada éramos tan buenos ni ahora somos tan malos, somos los mismos y seguimos arriba. Viene bien que seamos conscientes de que tenemos que seguir mejorando”.

Para finalizar, respecto a la ocasión perdida para abrir distancias en la clasificación, reiteró que “ojalá estemos líderes todo el año, pero yo trabajo semanalmente y pensar más allá de la siguiente semana es un error. Teníamos una oportunidad de distanciarnos, pero seguimos ahí y esto va a ser así cada semana y mirar lo nuestro. Es una pena porque han venido mil personas de Ponferrada y nos hubiera encantado dedicarles una victoria, pero el próximo día en El Toralín vamos a salir a darlo todo y en vez de mil serán siete mil”.