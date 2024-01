Íñigo Vélez. / EBD

Íñigo Vélez confirmó este viernes que el lesionado Kevin Sibille es la única baja de la Ponferradina para afrontar el partido del domingo ante el Deportivo de La Coruña en Riazor. El técnico blanquiazul adelantó que se lleva a todos los jugadores a la ciudad herculina, incluido el último en llegar, David Andújar, cuyo tránsfer llegó a las oficinas de El Toralín en las últimas horas.

El entrenador de la Deportiva señaló que el fichaje del central madrileño “lo necesitábamos para aportar experiencia y además va a mejorar el nivel de la plantilla. Ha estado trabajando desde que acabó la liga en China, pero no es lo mismo que hacerlo con el equipo. De todos modos, lo veo bien y va a coger rápido el ritmo de competición“.

Centrado ya en el partido ante el Deportivo, Íñigo Vélez admitió que dejar a los coruñeses a trece puntos en caso de victoria “sería una distancia muy grande, pero aún quedan muchísimos puntos. Lo que me importa es seguir ganando. El Deportivo tiene una gran plantilla y va a ser complicado, al final van a estar arriba seguiro. Si analizas si juego, tiene diferentes formas de hacerte daño y tenemos que ser conscientes de que los desajustes se pagan más caros en estos partidos”.

Donde no quiso dar detalles es en planteamiento que pondrá en juego el domingo, señalando que “los partidos los ganamos, perdemos o empatamos nosotros. Nos enfrentamos a un gran rival en un gran escenario, pero no cambiamos en función del rival, al final es cuestión de los jugadores. Tenemos que potenciar las cosas que estamos haciendo bien”.

En cuanto al ambiente que se vivirá en Riazor, con cerca de mil aficionados bercianos en las gradas, Vélez aseguró que “este tipo de partidos nos gustaría jugarlos cada semana. El ambiente quizá afecte más antes del partido, pero es para disfrutarlo”.

La Ponferradina defiende el liderato en Riazor

La Ponferradina llega a este partido como líder del grupo 1 de Primera RFEF, una circunstancia que Íñigo Vélez sigue relativizando también a la hora de plantearse objetivos para la segunda vuelta de la competición que arranca en esta jornada: “El reto es ganar el domingo, no tengo otros. En la primera vuelta hicimos números muy buenos, pero ahora sólo pienso en Riazor. Llegar primeros no es una presión añadida, al menos yo no se lo transmito a los jugadores y ellos tampoco lo entienden así. Es un tema de trabajar día a día porque esto cambia muy rápido y hay que tener los pies en el suelo y respetar a todos los rivales”.

Deportivo-Ponferradina. Horario y dónde ver en TV

El Deportivo-Ponferradina de la vigésima jornada de Liga en el grupo 1 de Primera RFEF se juega este domingo, 21 de enero, a las 19.00 horas en el estadio de Riazor y se podrá seguir en directo a través de FEF TV.

El árbitro del partido será el vasco Gorka Etayo Herrera, que cumple su tercera temporada en Primera RFEF. Esta temporada dirigió el Ponferradina-Sabadell de la tercera jornada (1-1) y también coincidió con el equipo berciano en la 2018-19, en Segunda B, cuando arbitró el empate sin goles entre la Deportiva y Las Palmas Atlético en El Toralín.