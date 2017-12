El alcalde de Cacabelos, Sergio Álvarez, ha informado este jueves de que las labores de derribo de la ampliación del cementerio municipal tenían orden de empezar este jueves, un día antes de la celebración del Pleno que iniciará el debate de los presupuestos del 2018. La sesión plenaria de carácter extraordinario, que se celebrará a las 19:45 horas, tras el encendido navideño, desgranará los 3 millones cien mil euros que contemplan las “austeras” cuentas para el próximo año. “Eso si hay debate, que igual los concejales del PP se levantan del Pleno y se van como hicieron en la Comisión Informativa”, augura el regidor berciano.

En 2017, los más de siete millones de euros de deuda de la administración local se habrían reducido más de un millón y medio, según Álvarez, lo que dejaría “menos ahogados” a los ediles a la hora de plantear cómo repartir las partidas presupuestarias. “Se va a subir el presupuesto de Acción Social, bajo mi de punto de vista el más importante, y damos mucha importancia a Educación. Inversiones va a ser lo trivial. Hay que invertir en mantenimiento como es el caso del servicio de calefacciones, aquí parece que no se haya hecho nunca el mantenimiento de calefacciones, y terminar las obras del cine pero no hay muchas más inversiones porque no hay dinero”, explica Álvarez.

Sin entrar a desgranar las partidas por áreas, el regidor sí quiso subrayar que se destinarán 83.000 euros a pagar deuda anticipada y 12.000 euros “a amortizar cuotas pendientes de pago de otros años de dos casas municipales que no se pagaron en el tiempo de Adolfo Canedo. No han pagado deuda en los últimos cuatro años y ahora estamos pagando nosotros su mala gestión”.