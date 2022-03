Se trata de la vía provincial lucense que une la A6 y la N-120 desde Piedrafita a Quiroga a través de la vecina comarca do Courel

Derrumbe en O Courel. / EBD

Un derrumbe en la montaña en las inmediaciones de Santa Eufemia, en el municipio de Folgoso do Courel, ha dejado inutilizado dicho vial tras destruir unos 200 metros, calculaba la prensa local, de la carretera LU-631. Este vial va de la A6 a la N-120 desde Piedrafita do Cebreiro a Quiroga, lo que la convierte en la arteria principal de la comarca do Courel, limítrofe con el Bierzo Oeste.