Un derrumbe de rocas incomunica al Valle de Fornela

Derrumbe en la carretera de acceso a Fornela. / Ical

Un importante derrumbe de rocas y tierra, ocurrido a primera hora de este martes en la carretera que une Fabero y Peranzanes, mantiene incomunicado a este último municipio. Afecta a unos 200 metros de carretera y el Ayuntamiento espera la intervención de las máquinas de la Diputación de León para intentar despejar cuanto antes la vía.

El suceso tuvo lugar en torno a las 9 horas de hoy, según confirmó a Ical la alcaldesa de Peranzanes, Henar García. El derrumbe se produjo la altura del desvío hacia la localidad de Faro. “Hay un derrumbe de montaña importantísimo, de unos 200 metros, con piedras muy grandes y estamos incomunicados”. “Tenemos otros accesos por pistas de montaña, con todoterrenos, pero también están cortados por la nieve”, lamentó.

El Ayuntamiento ya ha avisado a la Diputación de León, institución a la que pertenece esta vía, para que envíe cuanto antes la maquinaria necesaria para poder despejar la carretera, ya que el municipio no dispone de vehículos habilitados para esta labor. “Los trozos de piedra son muy grandes. Nos hemos acercado pero la pala que tenemos no puede con ellas. Ya hemos avisado a Diputación”, añadió García, quien no tiene constancia de que ningún coche haya quedado atrapado bajo las rocas. “Había pasado un coche minutos antes. Su dueño nos avisó de que habían caído algunas piedras. Cuando fuimos ya se había derrumbado el resto de la montaña”, explicó.

La alcaldesa cree que este suceso se debe a las lluvias de los últimos meses y, especialmente, de los últimos días, a las que se ha sumado la nieve. “Ha llovido mucho. Hemos tenido días de mucha agua”, contaba.

Sin cobertura en Peranzanes

A esta situación se añade la falta de cobertura móvil y los problemas con la luz, con continuos cortes desde el lunes, debido a las intensas nevadas y el fuerte viento. “No tenemos señal, a ver si la empresa telefónica lo arregla cuanto antes. Hay mucha nieve y el viento que ha habido… Un viento tremendo estas noches, seguro que el problema está ahí”, finalizó.