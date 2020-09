Desalojan en León un local con 35 personas sin mascarilla en la pista de baile

Pixabay

La Policía Local de León desalojó la pasada noche un establecimiento hostelero que tenía la pista de baile ocupada por 35 personas que no llevaban mascarilla ni guardaban la distancia de seguridad. El volumen de la música tampoco era el permitido y los agentes propusieron para sanción tanto al responsable del establecimiento como a los clientes.

En otro local de ocio nocturno fueron denunciadas ocho personas por no llevar mascarilla y no guardar la distancia de seguridad y en uno más se intervino porque se encontraba abierto pasadas la tres de la madrugada, incumpliendo el horario de cierre. Los agentes propusieron para sanción al propietario y a las dos trabajadoras también por no llevar mascarilla. Además, se identificó a cuatro clientes a los que también se propuso para sanción por carecer de ella.

Por otro lado, en la madrugada de este domingo, la Policía Local actuó en cuatro viviendas situadas en distintos puntos de la ciudad donde se estaban celebrando fiestas privadas con hasta diez asistentes que causaban molestias por el ruido que hacían a los vecinos. En estos casos los agentes también propusieron para sanción a los inquilinos de esas viviendas.