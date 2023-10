Olegario Ramón: "La identidad territorial no se corresponde con la administrativa"

El presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, Olegario Ramón en un Desayuno Digital de EBD. / QUINITO

Otro capítulo más de los Desayunos Digitales de El Bierzo Digital, esta vez con el que fue alcalde de Ponferrada en el mandato anterior y ahora es presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, Olegario Ramón.

En la entrevista, que está completa en vídeo en nuestro canal de Youtube, se trataron temas que atañen a la comarca en general y otros importantes a nivel local, del municipio de Ponferrada.

¿Cómo se gestionó el nombramiento de ser presidente del Consejo Comarcal del Bierzo?

Es cierto que es algo que no estaba en mi cabeza. Nosotros pensábamos que íbamos a poder gobernar en Ponferrada, por eso esta opción de ser presidente del consejo no estaba en absoluto en mi cabeza. Cuando ocurrió ese pacto a tres entre Vox, Coalición por el Bierzo y PP y cogen la alcaldía, desde la propia ejecutiva del partido de Ponferrada se me traslada que sería bueno que yo accediera a la presidencia del consejo.

¿Qué diferencias ha experimentado en su dinámica del día a día con el cambio de la alcaldía de Ponferrada a la presidencia del Consejo Comarcal del Bierzo?

Bueno, la principal es el clima en general. El clima político que había en el Ayuntamiento de Ponferrada y que desgraciadamente sigue habiendo era un clima de enfrentamiento continuo, incluso del insulto. A mí como alcalde en el mandato pasado se me insultó por el líder de la oposición en varias ocasiones, recuerdo aquello de "macarra de futbolín", por ejemplo. Era una situación difícil, porque hay cosas en las que siempre los grandes partidos se tienen que poner de acuerdo porque son buenas para la ciudad, para el territorio. Y ese clima en el consejo no se da, afortunadamente.

Diagnóstico del Bierzo

La comarca berciana está en un proceso de reinventarse, de transformación. Es evidente que la dependencia secular de un único sector prácticamente no podría traer nada bueno. Cuando ese sector entrara en crisis al no haber buscado alternativas iba a ser difícil esa transición. Es evidente que todos miraban para otro lado. Todos sabían que las minas iban a cerrar y que lo mismo iba a ocurrir con las centrales térmicas. Y hubo que buscar alternativas casi a la carrera, en ese intento de transición en el que estamos todavía.

¿Cuáles son los proyectos que necesita el Bierzo a corto plazo? ¿Y a largo plazo?

Nosotros dependemos principalmente de dos administraciones, una de ellas sin duda es la Junta de Castilla y León que es la prestataria de los servicios principales. Y ahí es evidente que hay unos déficit claros, importantes, y también hay compromisos por parte de algunas Consejerías. Ese sentimiento que hay en la comarca del Bierzo, en la provincia de León incluso, de que la identidad territorial no se corresponde con la administrativa, crece en gran parte porque la Junta no ve una alarma. Y hablo sobre todo del tema sanitario. El tema de la educación también. Y luego hay inversiones importantes que dependen del Gobierno central y que se están retrasando en exceso, principalmente la licitación del primer tramo de la A-76 y la reforma del Canal Bajo del Bierzo.

Uno de los temas crónicos del Consejo Comarcal es la sede, ¿el nuevo presidente del consejo aborda este tema para solucionarlo?

No quiero dejarlo como está porque veo perfectamente los problemas que genera la situación actual. Nosotros ahora mismo estamos en oficina de alquiler en cuatro plantas diferentes del edificio minero y luego tenemos otros edificios que están fuera. Veo que la gente va de un sitio a otro buscando aquel destino que efectivamente busca, y eso no es bueno. Es verdad que ahora estamos con problemas más acuciantes, pero no renuncio para nada en este mandato intentar dar pasos serios con la sede.

¿Cómo avanza el problema de la falta de interventor en el Servicio de Asistencia a Municipios (SAM)?

En el consejo ha coincidido una época en este sentido difícil. Yo llegué al consejo con el arquitecto del servicio de asistencia de municipios de baja, el asesor jurídico de baja, y el secretario interventor tenía un nuevo destino. La situación era compleja. Intentamos que el secretario interventor no se tuviera que ir a su nuevo destino, no fue posible. Intentamos cubrir la plaza con habilitados y tampoco fue posible. Por lo tanto, hemos solicitado el nombramiento de un interino a la Junta, y estamos en ese período.

Pasamos a hablar de temas locales dado que es portavoz de la oposición en el Ayuntamiento de Ponferrada. ¿Cómo hace la lectura del resultado electoral de las municipales del 28M?

Yo creo que en su momento nosotros teníamos un tripartito con algunos problemas evidentemente, pero creía que razonablemente se podía repetir. Es verdad que esa decisión principalmente de Podemos de no acudir en unión con IU tiene unos efectos electorales para el bloque de centro izquierda que no eran los esperados. Yo creo que la situación hubiera sido diferente si hubieran ido juntos. La realidad es que los números salieron los que salieron, tuvimos un buen resultado, y yo creía que el gobierno era fácil. El otro escenario no lo manejaba básicamente porque iba Vox.

¿Qué le parece haber sido la lista más votada y no haber podido continuar cuatro años más en la alcaldía de Ponferrada?

El gobierno que hay es un gobierno legítimo, otra cosa es que no me guste especialmente que la ultraderecha haya entrado al gobierno y sobre todo con un escenario que es poco presentable a la ciudadanía, porque si la clase política quiere recuperar crédito, no puedes tener a dos concejales para que te voten a favor con un sueldo de casi 40.000 euros al año por no hacer absolutamente nada.

"Alonso me odia"

¿Cómo describiría desde el plano político a Marco Morala e Iván Alonso?

En el tema de Marco Morala teníamos hasta cierta amistad antes de que él iniciara esta carrera hacia la alcaldía, es verdad que se fue perdiendo porque el ejercicio de la política no está reñido con la educación y las buenas maneras. Creía que el señor Morala era un señor Morala distinto al que yo conocía.

En el caso del señor Alonso no solo es una impresión mía, pero da la sensación en todas sus intervenciones de que tenga un odio hacia mi persona que yo no entiendo, porque aunque tuviéramos problemas cuando co-gobernábamos, no fueron problemas graves.

¿Qué opina sobre el pacto que se dio entre el Partido Popular y Coalición por el Bierzo? ¿Se sintió traicionado?

Yo creía que el pacto natural era PSOE-CB, un pacto fácil. La posibilidad de que CB pactara con PP era posible. Lo que me descolocaba y me sigue descolocando, y también a muchísimos votantes de CB, es que en el escenario estaba Vox, y ellos facilitan que entre al gobierno con dos áreas delegadas. Eso es lo que me descolocó de ese pacto, en cualquier caso es un pacto legítimo.

Zona de Bajas Emisiones

El PP está haciendo la ZBE. En el perfil del contratante en el último mes y medio han salido cinco contrataciones de la ZBE, y ya no las sacamos nosotros, las ha sacado el PP, nosotros conseguimos la ayuda. Pero, ¿por qué las ha sacado? Porque no puede arriesgarse a tener que devolver más de tres millones de euros, cuando es una obligación de la Unión Europea que es imposible no cumplir, y lo está cumpliendo.

¿Qué le pareció que el Ayuntamiento de Ponferrada no celebrara junto con el Consejo Comarcal el Día del Bierzo?

Yo creo que las instituciones están muy por encima de las personas que ocupan su representación, y las personas que ocupan su representación se pueden llevar mal, bien o regular, pero por encima de eso están las instituciones, y nuestra obligación es respetar las instituciones y a los ciudadanos a los que representan esas instituciones. Yo eso no lo entendí. Una decisión unilateral, sin ninguna razón para ello.

¿Está coordinado el partido político con los representantes de Diputación, Congreso, Senado, respecto a los temas que incumben al Bierzo?

Sí, de hecho existe desde hace unos meses ese grupo en el que estamos representados todos aquellos que tenemos un cierto cargo con cierta responsabilidad. Yo tengo la suerte de tener una relación personal muy buena con todos los cargos del partido, y nos coordinamos, hablamos mucho, nos llamamos mucho, y en ese sentido es importante compartir la información, compartir los esfuerzos y coordinarlos.