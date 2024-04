Consuelo Ysart: “Hay un potencial tremendo en el enoturismo, pero nos falta creérnoslo”

La presidenta de la asociación Bierzo Enoturismo y propietaria de la bodega Cantariña Vinos de Familia, Consuelo Ysart, es la nueva protagonista de los Desayunos Digitales EBD. A lo largo de esta conversación, Ysart analiza el presente y el futuro de la asociación y los beneficios que el enoturismo puede traer no sólo a las bodegas de la DO Bierzo, sino a la economía de toda la comarca.

Presidencia de Bierzo Enoturismo. “Hemos hecho una junta directiva que creo que va a funcionar muy bien, compuesta por entidades públicas y privadas y con la continuidad de Olga Verde, la presidenta anterior. Es una junta de gente que tiene muchas ganas, que conoce la comarca y tiene buenas relaciones en general tanto con hosteleros como con restauradores y la gente de las bodegas, y muchas ganas de que esto funcione. Por ese lado, ha sido una buena llegada a la presidencia”.

Bierzo Enoturismo. “Bierzo Enoturismo forma parte de la Ruta de Vinos de España, una sociedad creada para promocionar el enoturismo de la mano de los consejos reguladores. El enoturismo es una forma de dinamizar la economía local porque es un turismo de calidad y con un cierto poder adquisitivo. Dentro del turismo de interior es una parte fundamental que si se explota bien puede ser una gran fuente de ingresos para las regiones”.

Objetivos. “Llevo poco tiempo y lo primero que estoy haciendo es entender bien en qué situación estamos, porque la Ruta de Vino del Bierzo ha tenido algunos problemas y todavía tenemos algunos problemas de presupuesto para hacer muchas de las cosas que queremos hacer. Creemos que ahora lo importante es conseguir fondos y ampliar el número de socios. Es necesario ofrecer producto para que los turistas vengan y para darnos a conocer en ferias, periódicos… Dentro de lo bueno, podemos ser los mejores, porque el Bierzo es impresionante. No quiero ofender a los demás, pero aquí tenemos más cosas que viñas y lechazo. Tenemos paisajes, historia, gastronomía, bodegueros sensacionales… Eso es un escaparate tremendo, pero luego la gente llega y se queda maravillada porque vas a Las Médulas, al Castillo de Cornatel, a Villafranca, a bodegas que son preciosas y un viñedo que no tiene igual, especialmente bonito. Lo tenemos todo, nos falta poder desarrollarlo”.

Colaboración institucional. “Trabajamos en colaboración con algunas instituciones y estamos trabajando en hacer más convenios, por ejemplo con la Fundación Las Médulas, este año con Las Edades del Hombre, con asociaciones de hoteleros… La idea es trabajar en conjunto para apoyarnos unos a otros. Nosotros agrupamos a bodegas, ayuntamientos, hoteles, restaurantes y tiendas alrededor del producto enológico en el área de acción de la Denominación de Origen. ¿Nos podemos pisar con la organización de las Jornadas Gastronómicas del Bierzo? No, la idea es que nos ayudemos. Luego es verdad que hay mucho organismo público con fondos para apoyar que son muy necesarios, pero también son gran defensora de que las asociaciones entusiasmen y puedan hacer un producto que logre que los privados apoyen. La colaboración público-privada es fundamental para el desarrollo”.

Oferta de Bierzo Enoturismo. “Cuando un turista nos dice que viene a pasar dos o tres días en el Bierzo, nosotros le damos opciones para dormir dentro de nuestros asociados y en función del perfil del cliente. Para visitar bodegas, tenemos 17 entre nuestros socios, lo mismo para restaurantes o tiendas, siempre garantizando una calidad para el enoturismo. Es un turismo un poco a la carta, damos a conocer lo que hacen todos nuestros asociados y el público final o las agencias, ven lo que hay y diseñan su plan o nos piden ayuda para experiencias determinadas”.

Enoturismo en el Bierzo. “Nos falta creérnoslo, por un lado, y por otro, nos faltan fondos. Muchas de nuestras bodegas no son tan grandes y a veces no tienen capacidad para ofrecer el producto, porque si trabajas todos los días, el fin de semana no tienes personas para recibir a los turistas. Hay varias formas de solventar eso, pero todas pasan por tener más recursos. Entonces, necesitamos más apoyo para ayudar a las bodegas más pequeñas a ofrecer su destino. Por otro lado, hay muchas veces que no son conscientes de la riqueza que da el enoturismo, porque aparte de la ganancia de la visita, se vende bastante vino directamente al consumidor final. Hay regiones en las que el enoturismo supone el 40 por ciento de los ingresos para las bodegas, que es mucho. Hay un potencial tremendo, tanto para la región como para las bodegas, y falta que tengan conciencia de ello”.

Presencia de grandes bodegueros de fuera en el Bierzo. “Emilio Moro es socio porque tienen clarísimo que el enoturismo es muy rentable. Claro, para ellos es más fácil tener a alguien dedicado al enoturismo. En mi bodega, por ejemplo, que es pequeñita, lo hacemos mi hermano y yo después de hacer el trabajo de la bodega. Aparte de que es un placer, porque la gente del vino está enamorada de su trabajo, el potencial económico es tremendo, y si nos unimos y somos más, es más tremendo y podemos traer a mucha gente”.

Polémica con la DO Rueda por el godello. “Lo último que leí es que lo retrasan cinco años. Bueno, pues que lo retrasen cinco años. El tema es que los godellos tienen que ser de calidad, y los godellos del Bierzo son muy buenos. Nosotros tenemos que apostar por nuestro potencial, por nuestra forma de ser y de hacer las cosas, y cuanto mejor las hagamos, mejor nos va a ir. Si los demás quieren hacer cosas también, espero que no se equivoquen, pero nosotros tenemos que apostar por lo nuestro y no nos tiene que dar miedo nada. Ahora, el godello no es oriundo de Rueda, que tiene sus variedades. De forma privada se puede experimentar con lo que se quiera, pero de ahí a decir que es tu uva… El godello es Bierzo y Galicia, no es Rueda”.

Macroproyectos de renovables. “Siempre queda el miedo a que se apruebe algún proyecto de estos. Las energías limpias son necesarias, pero no así, no puedes destruir un paisaje maravilloso poniendo torres indiscriminadamente en todas las crestas de las montañas, porque al final el Bierzo tampoco es el mejor sitio para producir energía eólica. Busquemos los mejores sitios y no destrozar otras actividades económicas, porque si nos llenan el valle de macrotorres nos destrozan el Bierzo, y el Bierzo es un paraíso natural”.