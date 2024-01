Vicente Mirón: “Tenemos que fijar población a través de los servicios y la calidad de vida”

Desayuno Digital EBD con el alcalde de Toreno, Vicente Mirón. / QUINITO

El alcalde de Toreno, Vicente Mirón, protagoniza una nueva entrega de los Desayunos Digitales de EBD, en la que analiza la situación de su municipio tras la renovación de la agrupación socialista y su victoria en las elecciones del pasado mes de mayo.

Candidatura a la alcaldía de Toreno. Me costó dar el paso. Si estoy aquí, y no me arrepiento en absoluto, es porque había problemas graves en el ámbito del PSOE en Toreno y diría que incluso en el ámbito de la izquierda, y esto incidía de forma negativa en el desarrollo del pueblo. El PSOE se puso en contacto conmigo y el resultado ahí está.

Primeros seis meses como alcalde. Nos hemos dedicado y seguimos todavía haciendo gestión porque había un cierto abandono por parte del anterior equipo de gobierno y la oposición tampoco incidía lo suficiente para que fuera de otra manera. Más que una mala gestión el problema es que no se gestionaba, no había control político. Hemos puesto al día los servicios y ahora lo que nos queda es elaborar el presupuesto para este año y trabajar de una manera diferente en la que va a primar la gestión porque los vecinos lo que quieren son servicios y calidad de vida.

Restauración de escombreras. Se está trabajando en ello y es un proyecto muy importante porque en las cuencas mineras ya no se extrae carbón, pero las consecuencias de la extracción siguen estando ahí y si queremos reinventarnos para el futuro necesitamos que ese entorno no sea el que nos ha dejado la minería. En el plazo de 36 meses tiene que estar solucionado y tendremos un entorno lo más parecido a lo que era antes.

Torreón de los Condes de Toreno. Es una propiedad privada y está en una finca privada. Es un edificio singular al que se podría dar utilidad, pero en este momento todavía no hemos planteado para qué puede ser útil.

Proyecto Buracos. Es un proyecto muy ilusionante porque combina los yacimientos arqueológicos con las nuevas tecnologías, que permiten ver las pinturas que por el paso del tiempo y las inclemencias meteorológicas no se pueden apreciar. Es importante porque permite guardar ese patrimonio en formato digital y ver lo que a simple vista no se puede ver. Además supone una protección más de la cueva.

Turismo sostenible. Tenemos un proyecto para dotar a la zona con un parque de aventuras, de manera que la gente lo visite y lo disfrute, pero también cuidándolo. Tenemos una concejalía de Turismo Sostenible y nos lo creemos. Tenemos un patrimonio que queremos que se vea, pero sin propiciar que se masifique la zona y cuidando el medio ambiente. Tenemos el ejemplo del columpio de Librán, que podemos morir de éxito si no adaptamos el pueblo para recibir a esos visitantes y que sus habitantes pueda seguir viviendo tranquila en el pueblo.

Ponfeblino. Estamos a lo que decida el Consorcio y ahora se están desarrollando varios proyectos y se irá a una nueva convocatoria de fondos europeos para ampliar el proyecto y ponerlo en marcha. El proyecto para Toreno será interesante en la medida en que no se alargue demasiado en el tiempo y, fundamentalmente, en que nosotros tengamos algo que ofrecer a la gente que quiera venir a disfrutar de ese tren, y en eso estamos trabajando.

Carretera a Asturias. Desde el punto de vista industrial no tenemos la necesidad que podría tener la A-76 para las pizarreras, pero sería fundamental para nosotros. La comunicación con Asturias, que está tan cerca, es fundamental, pero nunca se ha apostado por ello porque la A-76 ocupaba el primer plano. Es una carretera a reivindicar tanto para Toreno como para Páramo y toda la cuenca del Sil hasta Villablino.

Lucha contra la despoblación. Tenemos que ser realistas, es muy difícil que Toreno compita con un polígono industrial, al que siempre me opuse, con el polígono más grande que tiene el Bierzo, que es el Bayo, que está a seis kilómetros. Nuestro polígono es el del Bayo, con el que estamos comunicados por autovía. Lo que tenemos que hacer es dotar de condiciones de vida agradables para que la gente que trabaja en el Bayo quiera vivir en Toreno. Para fijar población tenemos que hacerlo a través de los servicios y la calidad de vida. El problema es que tenemos el pueblo sin rematar después de dos crisis seguidas, con promociones de viviendas sin terminar y un centro de artes escénicas que es una mole de hormigón. Tenemos que poner el pueblo a funcionar y olvidarnos de que si tiene que venir Tesla o General Motors.

Consejo Comarcal. Siempre me pregunté por qué el Consejo Comarcal del Bierzo no podía funcionar como el del Val d’Arán, y supongo que mucha culpa la tenemos los ayuntamientos porque desconfiamos de transferir los servicios. Si lo supiéramos aprovechar es un instrumento muy bueno, pero primero tenemos que creérnoslo y luego los alcaldes ceder competencias para que la institución funcione.

Futuro del Bierzo. Es complicado porque la comarca tiene que redefinirse después de la caída de la minería. Ahora sigue viviendo del sector servicios y las dos empresas grandes que hay, pero falta lo que daba la minería. Ahora nos toca reinventarnos y tengo mucha fe para los proyectos previstos para el Bayo y creo que tenemos que acertar en los instrumentos que pongan el caldo de cultivo para que esos proyectos salgan adelante. Yo soy optimista y creo que todos tenemos que serlo y aportar nuestro granito de arena.