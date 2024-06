Julio César Álvarez: “El Bierzo tiene que sumar a León y León tiene que sumar al Bierzo”

El presidente del Círculo Empresarial Leonés (CEL), Julio César Álvarez, protagoniza una nueva edición de los Desayunos Digitales EBD en la que analiza la situación actual de la economía de la provincia en general y del Bierzo en particular, así como las iniciativas que su asociación está llevando a cabo para ayudar a los empresarios y los actos previstos para conmemorar su 25º aniversario en este 2024.

25 aniversario del CEL. “Jóvenes y sobradamente preparados, y con una salud potente y fuerte. Orgullosos de haber llegado a estos 25 años, con muchas ganas y mucha fuerza. El CEL representa a más de 1.700 empresas entre las directas y las asociaciones que están dentro del Círculo. Haciendo historia, el Círculo se escindió en su día de la patronal que había y se montó algo distinto a lo que había, ni mejor ni peor, y eso es el germen de hoy. Actualmente somos un círculo empresarial que posiblemente tengamos objetivos parecidos a las demás patronales pero hacemos las cosas de forma distinta e intentamos que nuestros asociados crezcan, ganen tamaño, ganen empleados y ganen negocio, primero aquí y después fuera de la provincia”.

El CEL en el Bierzo. “Tendríamos que intentar que no hubiera dos lados de la provincia, porque juntos somos más fuertes y tenemos que trabajar desde el punto de vista de que León somos todos. El Bierzo tiene que sumar a León y León tiene que sumar al Bierzo porque si estamos juntos seremos más fuertes. No vamos a engañar, en el Bierzo estamos flojos de asociados, pero estamos recuperando poco a poco y con fuerza. Sí vemos cierto desánimo, pero los que no vivimos el boom del Bierzo ahora no lo vemos tan mal. Tenemos ganas e ilusión de que este año y el que viene el CEL va a ganar fuerza en el Bierzo porque se ha incorporado gente joven que tira de las empresas de la comarca, pero nos lo tenemos que creer, tanto en el Bierzo como en la provincia, que somos capaces de hacer cosas”.

Funcionamiento del CEL. “Hay asociaciones que se han vinculado, como Templarium, que funcionan independientemente y lo que hacemos es ayudarles en lo que nos piden. Después tenemos grupos de trabajo. Fuimos la primera asociación que creó un grupo de trabajo específico de mujeres empresarias y directivas, que aglutina a más de cien personas y recientemente hemos hecho el primer congreso en León y acudieron más de 200 personas. Tenemos también un grupo de jóvenes empresarios que tienen sus ‘quedadas’ una o dos veces al mes. Y tenemos grupos de networking para todos los asociados que se reúnen aproximadamente cada 20 días para intercambiar contactos y experiencias. Una de las patas que nos quedan es hacer grupos de networking provinciales y también queremos hacer uno específico para el Bierzo. A partir de ahí, el Círculo hace jornadas, encuentros, visitas a empresas… Este años hemos relanzado los programas CEL Emprende y CEL Orienta, de los que estamos muy orgullosos, para estudiantes de FP”.

Beneficios para las empresas. “Siempre digo que tienes que dar para recibir y el que se apunte a una asociación empresarial pensando que va a vender más está equivocado. Nosotros no hacemos que vendas, no generamos beneficios en euros, pero sí generamos sinergias, formación, networking, relaciones con administraciones, ayuda para solucionar problemas… Pero no te vamos a asegurar que si pagas la cuota al día siguiente vayas a tener 500 euros más de ingresos, y el que lo diga, miente”.

Situación del empresariado en la provincia. “La situación no es fácil. Vivimos un momento en el que las empresas venden y todo parece que está funcionando, pero cuando hablas con los empresarios todos dicen que lo están pasando mal. Es una situación extraña. Uno de los mayores problemas es la pérdida de competitividad y la pérdida de márgenes. Las empresas en general venden, pero los márgenes se han perdido y la productividad se ha perdido. Ante esto los empresarios lo que estamos haciendo es reinventarnos, me atrevería a decir que no trabajamos casi ni como hace dos años. León como provincia tiene posibilidades, pero lo primero que tenemos que hacer es creérnoslo. Hay mucho pesimismo, siempre hablamos mal de la provincia pero cuando viene la gente de fuera se enamora de nuestra provincia. No sé si es poco poco o mucho, pero lo que tenemos es bueno y tenemos que presumir de ello y potenciarlo. Nos quejamos mucho y nos quejamos siempre de los demás, tenemos que mirarnos el ombligo y ver en qué podemos mejorar nosotros para competir de una manera sana y competir con el mundo. No es fácil, pero la provincia de León tiene muchas posibilidades. Las empresas grandes tienen que ser generosas y guiar a las pequeñas”.

Emprendimiento y grandes empresas. “Para llegar a ser grande tienes que ser pequeño primero. Hace falta un caldo de cultivo de nuevos emprendedores y trabajamos en ello desde hace muchos años, y hace falta que una vez que eso esté germinado alguien apoye a esas empresas a crecer, porque si eres pequeño el sistema de hoy en día te come. Eso es algo que tendríamos que ver, hay que simplificar el papeleo de las pymes, no se puede legislar sólo para las grandes empresas. Nosotros trabajamos por y para la pequeña para que se pueda hacer más grande y navegar en el océano. Por otra parte, se ha demonizado mucho al empresariado y lo que queremos es que los chavales puedan elegir entre ser funcionarios, empleados o emprendedores empresarios, y parece que la última parte no se la enseña nadie. Desde luego, el Gobierno y la educación no. Por eso hacemos proyectos como CEL Emprende”.

Ayuda institucional a las empresas. “Nuestra experiencia es que no se ayuda. Se habla mucho de los fondos Next Generation de la UE pero en las pequeñas empresas no los hemos visto, se quedan en las grandísimas. A las empresas del Ibex es a las que menos falta les hacen. La pequeña y mediana empresa tienen pocas ayudas y muchas trabas. En este proyecto nuestro es en el primero que nos apoyan las instituciones. Lo presentamos a la Diputación hace más de dos años y primero nos dijo que sí, pero después de dos años y medio no nos dieron la subvención. Fuimos a la Junta, les contamos el proyecto y en dos meses firmamos un protocolo y ya teníamos el dinero para desarrollarlo. Faltan más apoyos de estos, hay que creerse de verdad que los chavales pueden ser empresarios y hay que guiarlos. Los fondos que se están dando no están llegando, o porque es muy complicado presentarse a las subvenciones o porque cuesta más presentarlo que lo que vas a recibir”.

Relación del CEL con la Fele. “Para la convivencia hay sitio porque llevamos 25 años y hemos encontrado nuestro sitio. ¿Colaboración? A mí me gustaría y desde que estoy yo de presidente ha cambiado, desde luego no estamos en ninguna guerra. Tenemos fines muy parecidos. Hay cosas que cambian porque ellos dependen de una estructura nacional y nosotros no tenemos a nadie por encima. Me gustaría que colaboráramos más e hiciéramos más cosas juntas, pero no estamos en ese punto. La Cámara de Comercio está siendo un punto de encuentro y es algo a aplaudir, pero es cierto que tendríamos que trabajar más juntos fuera de ella”.