Nuria González: “Vamos a contar con todos los recursos del Campus y de Ponferrada para el grado en Medicina”

La rectora de la Universidad de León, Nuria González, protagoniza un nuevo desayuno de El Bierzo Digital, en el que analiza la situación de la ULE en un momento clave tras las obtención del grado de Medicina.

Primera rectora de la ULE. “Encantada de haber ganado las elecciones al Rectorado porque cuando alguien se propone un reto lo que quiere es conseguirlo. Ser la primera mujer que dirige la Universidad de León es un orgullo y, sobre todo, me gustaría ser un referente para tantas mujeres que, al igual que yo, pueden acceder a puestos directivos y por diversas razones no llegan. Si puedo ayudar a que otras mujeres, niñas o adolescentes me vean como un referente para romper esos techos de cristal, encantada”.

Estado de la Universidad de León. “Lo que nos hemos encontrado es una universidad en un buen momento. La ULE tiene una oferta formativa extensa, además con la suerte de conseguir el grado en Medicina para 2026, tenemos una investigación de vanguardia y financieramente está saneada. Aunque sea un reto dirigir la Universidad de León, el legado de mi antecesor es muy bueno”.

Línea continuista. “El continuismo es bueno para las instituciones cuando consiste en no destruir lo que otro ha construido, pero también hay que hacer cambios. Yo soy catedrática de Organización de Empresas y tengo las herramientas teóricas para ponerme al frente de la Universidad y poder conseguir los mejores resultados. La innovación es otra de mis características y no concibo una institución que no cambie, a pesar de que la ULE es un trasatlántico que va por su camino, también necesita pequeñas innovaciones que la hagan estar a la vanguardia tanto de la formación como de la investigación”.

Grado de Medicina. “Yo había estado trabajando en el Grado de Medicina porque era la vicerrectora encargada de las nuevas titulaciones y llevaba un par de años trabajando en esa memoria. Es una suerte haber conseguido el apoyo de la Junta de Castilla y León, que es lo que nos faltaba. Es una reivindicación histórica pero también justa. La ULE está preparada para poner en marcha esos estudios de Medicina. Supone un gran reto y un gran trabajo. ¿Ceder veterinaria? Considero que si la Universidad de Salamanca demandó Veterinaria es porque considera que tiene los recursos para implantar esos estudios. También es cierto que existe mucha demanda de estudiantes y entiendo que han visto que es una buena opción para Castilla y León, y lo que sea bueno para Castilla y León va a ser bueno para la Universidad de León.

Medicina en Ponferrada. “Está fuera de toda duda nuestro compromiso firme con el Campus de Ponferrada. Por mis raíces bercianas estaría encantada de implantar Medicina en Ponferrada y en León, pero hay que hacer una utilización eficiente de los recursos y empezar en dos años una titulación en dos campus distintos, y una tan exigente como Medicina, es un reto demasiado importante. Sí es cierto que vamos a contar con todos los recursos del Campus y de Ponferrada para el grado en Medicina, y en cuanto sea posible, si de mí depende, que haya un grupo de Medicina en Ponferrada. Septiembre de 2026 es un poco inalcanzable.

Campus de Ponferrada. “Está creciendo en estudiantes todos los años porque hemos hecho una apuesta desde el mandato de mi antecesor por nuevas titulaciones. Puso en marcha Podología, que ya está consolidada, y hace dos años Nutrición Humana y Dietética. Eso hace que el Campus crezca. Nació con 150 estudiantes, ha tenido épocas mejores y peores, y ahora estamos cerca de los 800. En el horizonte de 2030 pensamos en llegar a los 1.100 o 1.200 estudiantes con nuevas titulaciones y aumentando el número de plazas en Enfermería. A medida que el grado de Nutrición vaya avanzando cursos también llegarán nuevos estudiantes y pondremos algún máster en Ciencias de la Salud y reforzaremos las ingenierías”.

Colaboraciones internacionales. “Somos socios de la Alianza Europea de Universidades junto a otras ocho universidades construyendo un espacio europeo universitario común. La visita de los investigadores de Hasselt estrechó esas colaboraciones, ya estamos trabajando con ellos y esto lo que hace es consolidar, dar visibilidad y, el principal objetivo, intercambiar conocimientos científicos”.

EBAU única. “En el momento en que todo el territorio nacional se convierte en distrito único, parece lógico pensar que la prueba de acceso sea la misma para todos. Otra cosa es cómo hacerlo operativo y cómo se armonizan todos los currículums de Secundaria y Bachillerato, teniendo en cuenta que las competencias en Educación están transferidas a las comunidades autónomas. Pero desde el punto de vista del acceso a la universidad, lo mejor sería una prueba única”.

Nueva prueba de acceso. “No conozco aún el modelo en detalle, pero lo que está claro es que se reduce mucho la optatividad, ahora los estudiantes tienen que conocer los temarios de las asignaturas casi al cien por cien. Eso conlleva que a partir de este curso los estudiantes van a venir mejor preparados a la universidad”.

Planes de futuro. “Mi antecesor hizo una apuesta clara por las infraestructuras, tanto en León como en Ponferrada, donde podemos ver el Colegio Mayor La Tebaida y la clínica podológica, que son dos infraestructuras clave. En León estamos inmersos en la construcción de la Casa del Estudiante, un espacio de más de 16.000 metros cuadrados, y a la espera del compromiso de la Junta sobre el Plan de Infraestructuras, que Mañueco se comprometió a sacar incluso con carácter retroactivo. A partir de ahí tenemos varias opciones en mente, todo combinado con ese grado en Medicina, que es muy exigente en recursos”.

Colegio Mayor de Ponferrada. “Tenemos casi el cartel de lleno, es más, tenemos lista de espera. Los estudiantes están muy contentos. Era otra reivindicación histórica del Campus y tiene unas instalaciones fantásticas. Que esté un poco más alejado del Campus tiene la ventaja de que ayuda a abrir el Campus a la sociedad y convertirlo en un motor económico para la ciudad. Tenemos lanzaderas de autobuses que funcionan muy bien y en poco tiempo habrá una línea de autobuses a la Universidad. Los estudiantes están contentos por estar más céntricos y los comerciantes y la hostelería también”.

Estabilidad del profesorado. “Han sido años muy buenos y hemos podido sacar a concurso muchas plazas de profesores permanentes, algo de lo que también se ha beneficiado el Campus de Ponferrada, que tiene una plantilla más estable. En cualquier caso, vamos a seguir trabajando por consolidar esa plantilla y que la gente apueste por quedarse definitivamente en Ponferrada, que a veces nos cuesta. Hay más de un centenar de profesores en Ponferrada que ni siquiera comparten plaza con León”.

Raíces bercianas. “Toda mi familia paterna es de Corullón, mi padre heredó una casa de sus padres y todos disfrutamos de ella. A mis hijos les encanta venir, sobre todo cuando hace buen tiempo, y desde primavera hasta final de verano disfrutamos del entorno de Corullón y Villafranca, que es extraordinario. Si encima se termina en verano siendo pregonera de las fiestas del Cristo de Villafranca, es el colofón a un año estupendo”.