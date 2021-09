La entrañable iniciativa del berciano que ofrece desayuno gratis a los peregrinos que pasan por el puente Boeza de Ponferrada

Daniel, el berciano que ofrece desayuno gratis a los peregrinos que pasan por Ponferrada haciendo el Camino de Santiago / QUINITO

La historia de Daniel es una de esas historias que te conmueven, tanto por lo desinteresado que son sus actos como por la entrañable persona que demuestra ser al charlar con él. Este berciano se ubica todos los días en un punto del puente Boeza por el que pasa el Camino de Santiago, con una mesa repleta de comida y café que ofrece a los peregrinos durante toda la mañana.

Daniel Fernández tiene 78 años y lleva toda la vida dedicando su vida a los demás. Durante 26 años regentó una tienda de confección y trajes a medida en el barrio del puente Boeza. Desde hace un mes dedica todas sus mañanas, de lunes a domingo, a peregrinos que circulan por allí. En una ocasión Daniel llegó a preparar 42 cafés.

Esta emotiva iniciativa, que hace de forma totalmente gratuita y altruista, surgió este verano. “Yo empecé a hacer el camino en solitario este 25 de julio de 2021 y lo acabé el 21 de agosto. El 8 de agosto cumplía los 78 años y el grupo de peregrinos con el que me junté me hizo una gran fiesta y me nombraron Abuelo del Camino 2021. Cuando llegamos a Santiago me hicieron otra fiesta con un grupo de gaiteros y me recibieron entre aplausos”. Su increíble experiencia le llevó a colocar junto a su casa una pequeña mesa donde ofrece desayuno a peregrinos.

“Les ofrezco pastas, frutas, café… Me parece mas agradecido lo que hago que el dinero que me cuesta. Me gusta compartir la vida con la gente y esto me reporta una satisfacción tremenda”. Daniel comienza a servir cafés a las 8 de la mañana y termina entorno a las 14.00 del mediodía. Este berciano comprometido con los peregrinos confiesa que los que pasan por allí le suelen hacer fotografías, le dan abrazos y se quedan sorprendidos cuando ven a alguien hacer esto de forma tan desinteresada. “Yo tampoco vi algo así cuando hice el Camino”.

Daniel revela que puede que este carácter social y amable lo herede de su madre. “Yo soy de Palacios de Compludo y recuerdo que mi madre siempre tenía la casa llena de gente. A mi me pasa lo mismo”.

La historia de Daniel es una de esas historias que te hacen confiar en la bondad de las personas. Este Abuelo del Camino 2021 seguirá repartiendo desayuno, cafés y mucho agradecimiento en el corazón del Bierzo.