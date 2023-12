Eduardo Diego: “La apuesta de la Junta por el Bierzo es total”

Desayuno Digital con el Delegado de la Junta en León, Eduardo Diego. / QUINITO

El delegado de la Junta en León, Eduardo Diego, protagoniza una nueva edición de los Desayunos Digitales de EBD, en la que desgrana las actuaciones y posiciones del gobierno autonómico en aspectos como Sanidad, Educación o Patrimonio, así como sus reivindicaciones ante el Gobierno de España y sus relaciones con el Consejo Comarcal del Bierzo.

Postura ante el leonesismo. “Yo creo en León, creo en el Bierzo y creo en Castilla y León y en las posibilidades y oportunidades que tiene. Contra aquellos negacionistas de lo que hace la Junta en León y en el Bierzo, lo que hay que hacer es darlo a conocer y seguir trabajando y apostando por proyectos de futuro para la provincia”.

Radioterapia. “El compromiso de la Junta es que va a haber cien por cien Radioterapia pública en el Hospital El Bierzo. Es una obra compleja que requiere diferentes fases y ahora mismo está en la parte previa a su ejecución. Esperamos verla avanzar en los próximos meses y tenerla cuanto antes. Es verdad que de forma concertada ya tenemos Radioterapia en el Bierzo en una entidad privada y eso es la garantía de prestación del servicio, pero el objetivo final es que haya Radioterapia en el Hospital El Bierzo”.

Hospital El Bierzo. “La prestación del servicio, de forma general, es buena, aunque hay bastante ruido cuando falta un especialista o salen las noticias de las listas de espera. Es verdad que tenemos un problema base que parte de que no contamos con médicos, un problema que se tiene que resolver por parte del Gobierno de España. Desde Sacyl se plantea dar soluciones con lo que tenemos y ha habido médicos que han tenido que venir desde otros centros hospitalarios para prestar servicio en el Hospital El Bierzo”.

Carretera de La Espina. “La carretera que comunica Ponferrada con Laciana es autonómica, pero tenemos que plantearnos que las conexiones entre provincias tienen que ser un compromiso del Gobierno de España y entender cuál es el presupuesto de la comunidad autónoma para dar una solución a la conexión Bierzo-Laciana-Asturias. Tiene que ser un proyecto de país y tanto Castilla y León como Asturias tenemos que reivindicar un compromiso del Gobierno de España”.

Carretera de Valdeprado. “Volvemos al tema de competencias. El Principado de Asturias tiene las competencias tanto de las carreteras autonómicas como de las provinciales, pero en León hay una competencia de carreteras autonómicas y otra que tiene que ver con la Red Provincial y con los accesos a los pueblos. En el caso de Valdeprado entiendo que es un acceso, una carretera provincial, y para dar solución a ese problema posiblemente tenga que ser la Diputación quien tenga que poner parte de su presupuesto o de su planificación, entendiendo que es más una conexión entre pueblos que la red principal autonómica de carreteras”.

Educación. “Los inicios de curso, en general, vienen con problemas de falta de un profesor o sustituciones por jubilación, traslado, comisión de servicio… Estamos hablando de más de 5.000 profesores en la provincia y que puntualmente falte uno en un instituto es normal, no es un problema grave. Parecía que todos los problemas venían por la falta de director provincial, pero ahora ya tenemos uno. Yo también digo que el inicio de curso estaba planificado y se inició con normalidad dentro de los problemas normales. El Informe Pisa dice que tenemos un sistema modélico, la mejor Educación de España, y nos vamos a quedar con eso”.

Las Médulas. “La idea de la Junta es una gestión única, que todos vayamos unidos a hacer de Las Médulas un punto de máximo interés para atraer recursos económicos, sociales y turísticos. Ha habido algún problema con el Aula Arqueológica que parece que se ha resuelto por parte del IEB y esperamos reiniciar el trabajo previsto para esa gestión conjunta con un Patronato que empezará a funcionar este mes o en enero. Por decirlo de alguna forma, el 80 por ciento de los ayuntamientos van en una línea y hay un 20 en los que tenemos que seguir trabajando para que se incorporen a ese proyecto común”.

Las Edades del Hombre en Villafranca. “Que haya obras en la Calle del Agua no es malo, lo que hemos planteado es que se hagan cuanto antes para que cause los menores problemas con el desarrollo de Las Edades del Hombre. Vamos a intentar que se conozca Villafranca fuera del Bierzo e incluso fuera de España. No sé al final si será sede única o cosede con Santiago de Compostela. Eso se puede ver como algo positivo, vinculando a Villafranca con Santiago. Yo preferiría que fuera sólo en Villafranca, pero en caso de que sea cosede vamos a trabajar para que sea beneficioso.

Ponfeblino. “Si alguien se ha implicado en el Ponfeblino ha sido la Junta de Castilla y León. Ahora se van a destinar fondos de Transición a ese proyecto por el que la Junta ha apostado y seguirá apostando, igual que apuesta por la Calle del Agua, por la residencia universitaria, por la estación de autobuses de Ponferrada o por la red de calor. Los proyectos que hay ahora mismo en marcha en el Bierzo yo diría que todos tienen el sello de Fernández Mañueco, como las concentraciones parcelarias de Castropodame y el Canal Bajo. La apuesta de la Junta por el Bierzo es total y en el Ponfeblino también”.

Consejo Comarcal del Bierzo. “La relación de la Junta con el Consejo tradicionalmente ha sido cordial, cercana y de colaboración mutua, y es la línea que vamos a mantener. Trabajamos por unir esfuerzos por el desarrollo del Bierzo y atentos a lo que nos pueda plantear el Consejo Comarcal. La colaboración va a ser permanente y la delegación estará siempre abierta tanto al Consejo como a los ayuntamientos y entidades”.