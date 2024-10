desayunos digitales ebd

Yuri de Souza, leyenda viva de la Ponferradina tras retirarse siendo el jugador que más veces ha vestido la camiseta blanquiazul (511) y el que más goles ha metido (197), es el protagonista del primer Desayuno Digital de EBD en esta nueva temporada.

Nueva vida. “Al principio un poco raro por dejar el fútbol, pero me estoy adaptando poco a poco a esta nueva etapa y estoy contento y con ganas de aportar mi granito de arena en esta experiencia, aunque echando de menos el campo y estar en el vestuario con los compañeros”.

Retirada. “Fue un verano muy complicado para mí para tomar esta decisión. Después de hablar mucho con mi familia llegamos a la conclusión de que dejarlo era la mejor decisión para mí y para la Ponferradina. Siempre he dicho que no iba a estar arrastrándome por el campo y vi que era el momento. Si me preguntas si podría haber jugado otro año te diría que sí, pero viene gente detrás apretando y vi que era el mejor momento para tomar esta decisión”.

Llegada a la Ponferradina. “Llegué en 2009 y jamás se pasó por la cabeza estar tanto tiempo en un club. Me quedé por el cariño de la gente, que ha sido increíble. Fueron 15 años con algunos momentos complicados pero eso es parte de un proceso y estoy contento de estar aquí y de seguir aquí”.

Momentos difíciles y cambio. “Mi primera temporada no fue buena y en la segunda estuve a punto de salir porque el míster no contaba mucho conmigo, pero mira cómo se dio la vuelta la cosa, vino Claudio Barragán, empecé a jugar y a marcar goles y, aunque ese año bajamos, renové y volvimos a ascender. Fue una temporada espectacular, para mí uno de los momentos más felices porque venía de dos temporadas complicadas y fue el inicio de una gran historia con la Ponferradina”.

Experiencia en China. “Fue inolvidable tanto en lo profesional como en lo personal. Quería vivir una aventura diferente y la verdad es que disfruté muchísimo en otro país, otra cultura y donde conocí a bastante gente con la que aún tengo amistad. Al principio no esperaba que me fuera a gustar tanto, pero fue muy agradable. Es un país increíble y los chinos son muy simpáticos, siempre dispuestos a ayudar, y eso me facilitó muchísimo esa etapa”.

Regreso a Ponferrada. “Echaba de menos a la Ponferradina. Cuando me fui dije que no era un adiós, sino un hasta luego porque iba a volver, aunque no sabía cómo. Cuando acabo en China con el primero que hablo es con el presi y, aunque tenía ofertas de otros equipos en España, mi cabeza y mi corazón querían volver a Ponferrada”.

Amor al Bierzo. “Para mí es la gente. El cariño y el respeto que me han dado es lo que me hace estar aquí. El Bierzo tiene eso: la gente, el trato y otras cosas, como la comida, pero el trato de la gente es algo que no hay dinero en el mundo que lo pague”.

Hijo Adoptivo del Bierzo. “Cuando salió la noticia mis padres estaban muy orgullosos de lo que estaba pasando y sólo tengo palabras de agradecimiento para todos. Intento devolver de la mejor manera ese cariño, cuando jugaba, intentando marcar goles para que la Ponferradina estuviera lo más alto posible. Estoy orgulloso de ser berciano”.

Consejos para los pequeños. “Creer en sí mismos es fundamental, por más que te digan que no vas a llegar. Lo principal son los estudios, pero que sean conscientes de que creer es fundamental e ir detrás de tus sueños. A mí me pasó, de pequeño soñaba con ser jugador profesional de fútbol y aunque tuve momentos complicados siempre tuve la determinación de que iba a conseguirlo y lo logré. Trabajo y humildad son las dos palabras fundamentales”.

Kings League. “Me llamaron para ver si quería probar y vivir una nueva experiencia y fue todo muy rápido. Hablé con el presidente y con Eduardo para contarles cuál sería el proceso para jugar y el club me dijo que no había problema. Es una nueva experiencia que me encanta porque sirve para matar el gusanillo de jugar. Además tengo un compañero que estuvo aquí, Abraham, que fue el que me convenció”.

Día a día de Yuri. “Durante la semana estoy en la oficina viendo jugadores, hablando con representantes, viendo partidos… Y aprovecho los viajes a Barcelona para jugar la Kings League para ver partidos y hacer informes de jugadores que pueden ser interesantes para la Ponferradina”.

Entrenador. “Ahora mismo no pienso en entrenar. A lo mejor en un futuro sí, pero ahora no. Lo que estoy haciendo ahora mismo me está gustando mucho y creo que puedo aportar ese granito de arena al club. En el futuro no lo descarto, tengo el curso de entrenador, pero ahora estoy en esta faceta”.