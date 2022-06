José Fernández Nieto: "Es un orgullo representar a la Ponferradina"

Desayuno Digital de EBD con el presidente de la Ponferradina, José Fernández Nieto. / QUINITO

El presidente de la Ponferradina, José Fernández Nieto, protagoniza una nueva entrega de los Desayunos Digitales del XX aniversario de El Bierzo Digital. En su caso, el máximo mandatario de la Deportiva acaba de celebrar el centenario de la entidad blanquiazul con una temporada en la que el equipo peleó por su primer playoff de ascenso a Primera. Siempre con los pies en el suelo, Silvano quiere hacer que la Ponferradina siga creciendo tanto en lo deportivo como en infraestructuras, como demuestran las recientes mejoras en El Toralín y todos los proyectos que el club tiene sobre la mesa para hacerse aún más grande.

Centenario de la Ponferradina. "Es todo un acontecimiento, llevamos un año celebraciones en el que tanto lo social como lo deportivo nos han acompañado y cuando eso va unido, es una fiesta. Nosotros recogemos el fruto de toda esa gente que ha luchado por el equipo desde su fundación, todos hemos hecho algo y por encima de todos está la institución. Para mí es un orgullo ser presidente de la Ponferradina y representar a esta institución tan querida en el Bierzo y fuera de él".

Peor y mejor momento de su presidencia. "El playoff contra el Universidad de Las Palmas, cuando nos dicen que no nos pueden dar entradas para los 500 aficionados que habían viajado fue el peor momento que he pasado. Tuvimos la suerte de que salíamos por la noche a comprar entradas, que parecía que estábamos trapicheando con algo raro, y al final la mayor alegría fue poder dar entradas a todos nuestros aficionados, y encima les eliminamos. Es verdad que quince días después ascendimos y me llevé muchísima alegría, pero esta eliminatoria...".

Valoración de la temporada. "Siempre partimos de la base de alcanzar los 50 puntos y no debemos olvidarlo nunca. Esta temporada fue un éxito total, estuvimos más de 30 jornadas en playoff de ascenso, una maravilla en la temporada del centenario. Luego tuvimos siete partidos que por circunstancias no salieron y eso nos impidió culminar con un playoff. ¿Qué nos faltó? Que a lo mejor llegamos con la gasolina un poco justa, la que tiene un equipo humilde".

Nuevo proyecto. "De Bolo sólo puedo hablar maravillas y le deseo lo mejor, aunque querríamos que siguiera. Ahora estamos mirando un entrenador con un perfil adaptado a nuestra plantilla, porque tenemos 19 jugadores con contrato. A día de hoy no tenemos entrenador, es verdad que nos urge, pero por esa urgencia no vamos a precipitarnos. En estos días lo vamos a tener".

Remodelación de El Toralín. "El préstamo de CVC nos ha permitido mejorar un estadio que se había quedado obsoleto, ya lo estábamos haciendo, pero justo llegó este acuerdo. Hemos hecho una obra muy importante en vestuarios, gimnasio y oficinas porque el día a día era insufrible. También la fachada, que ha quedado muy bonita, y unos palcos vip que traerán unos ingresos para que el club crezca más. Ahora vamos a mejorar los baños de las gradas y en los terrenos de La Rosaleda queremos hacer una residencia. También queremos ampliar la zona del Anexo para hacer algún campo más de entrenamiento".

Vida personal. "Me gusta la comida, pero también soy muy simple: unos huevos fritos con patatas y chorizo donde don Emilio en Ancares me vuelven loco. Me encanta la pesca y me gusta mucho salir al monte con los prismáticos a ver a los animales porque tenemos una naturaleza que es una maravilla. Prada tiene mucha razón en lo que dice, ama al Bierzo y yo quiero ser como él, porque el Bierzo es apasionante".