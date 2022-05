José Luis Prada: "El Bierzo tiene futuro, siempre que los bercianos luchemos por él"

José Luis Prada, en los Desayunos Digitales de EBD. / QUINITO

José Luis prada es el protagonista de una nueva entrega de los Desayunos Digitales de El Bierzo Digital coincidiendo con la celebración del 50 aniversario de la marca Prada a Tope y su inminente reconocimiento como Hijo Predilecto del Bierzo. El empresario cacabelense mantiene las mismas energías, o más, que cuando empezó y en esta entrevista nos habla de sus inicios, de su paso por la política (y la cárcel), del presente continuo de su negocio y de la Fundación Prada a Tope, una extensión del espíritu de Prada a la promoción y defensa del Bierzo. Su querida tierra también ocupa un espacio en la charla, preocupado como está por un futuro inicierto.

50 Años de Prada a Tope. Me dan ganas de seguir trabajando para cumplir otros 25 más. Es una satisfacción, pero no deja de ser un escalón más en mi andadura a través del tiempo, no es ninguna meta.

Hijo Predilecto del Bierzo. Es una satisfacción que en tu tierra te digan que eres hijo predilecto, porque normalmente a los de casa se les obvia, ignora e incluso vilipendia, que también ha pasado conmigo, pero desde hace tiempo la gente valora lo que hacemos. Lo vamos a disfrutar a tope, con alevosía, premeditación, gula y nocturnidad.

Inicios. Nunca pienso en el futuro, me entrego totalmente al presente, y eso es lo que representa el ‘a tope’, pero si te entregas totalmente a lo que haces en el presente, evidentemente estás configurando un futuro. Ni entonces ni ahora me planteo lo que va a pasar en el futuro.

Faceta política y paso por la cárcel. Ante cualquier circunstancia siempre saco buenas consecuencias. No quise continuar en política porque estaba dejando de lado mis negocios. En el entreacto estuve 23 días en la cárcel, una experiencia como no he tenido otra en la vida. Me jodió salir, porque estaba a gusto y haciendo una obra de convivencia con los demás, tanto funcionarios como internos. Fue una aventura muy productiva que me dejó huella para bien.

El secreto de Prada a Tope. Creer en lo que haces, disfrutar lo que haces, trabajar a tope y tener mucha constancia y perseverancia, no hay mucho más. Yo no soy de modas, hago lo que tengo que hacer, con ganas y con ilusión, y ya está. No soy ningún adelantado.

Fundación Prada a Tope. La Fundación nace porque todo lo que hacía era Prada solo y había que hacer algo que no fuera yo. Es la misma idea pero extrapolada. Tenemos los Premios Palacio de Canedo para preservar la arquitectura tradicional, la Castaña de Oro para reconocer a las personalidades bercianas y un bosque de 85.000 metros cuadrados con 53 variedades de árboles que monté porque estaba cansado de viñas. Cuando vi que había unanimidad en no hacerlo, lo hice.

Futuro. La sociedad necesita energía, pero lo que no puede ser es que se instalen aquí para beneficio de empresas de fuera y aquí nos quedemos con la mierda. Si se montan en sitios donde no hay nada, me parece bien, pero no puede ser que todas las líneas de evacuación pasen por el centro de nuestro Bierzo. El Bierzo tiene futuro siempre que los bercianos luchemos por él y lo cuidemos, porque se está deteriorando de una manera brutal.