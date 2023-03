Pablo Linares: "Un parque agroalimentario nos haría crecer mucho y rápido"

Desayunos Digitales EBD con Pablo Linares, director gerente de Alimentos de Calidad del Bierzo. / QUINITO

El director gerente de la recién creada Alimentos de Calidad del Bierzo, Pablo Linares, participó en los Desayunos Digitales de El Bierzo Digital para analizar la situación de la agricultura en la comarca, marcada por el inicio de la modernización del regadío en el Canal Bajo del Bierzo y la concentración parcelaria que lleva consigo, pero también por importantes necesidades para dar el salto cualitativo que necesita una zona con siete sellos de calidad y que pasa también por la implantación del ansiado parque agroalimentario.

Alimentos de Calidad del Bierzo. “Es una agrupación de todas las figuras de calidad del Bierzo que surge para tratar de dar fuerza al sector agroalimentario de la comarca que hasta ahora no ha logrado dar ese salto cualitativo, a pesar de que es el único sector que se ha mantenido y hasta ha crecido durante las sucesivas crisis”.

Agricultura en el Bierzo. “Estamos desarrollando las estadísticas de empleo y volumen económico porque no están comarcalizadas y esperamos tenerlas en breve porque es importante conocer esas cifras. Posiblemente estemos hablando de más de 1.500 empleos directos y tenemos muchas dudas sobre los indirectos y temporales, porque el volumen es muy importante y lo vemos cada año en la época de recolección. Sólo en labores de recolección y podas podemos estar entre 800 y 1.000 empleos temporales, más los de las industrias”.

Concentración parcelaria. “Cuando hablábamos del minifundismo como un problema parecía que era algo bloqueante y no es cierto, tenemos siete sellos de calidad, incluyendo también al viñedo, que vienen del minifundismo. Sí es verdad que es un hándicap que nos lo pone más difícil que en otras zonas, pero no es algo limitante y también tiene su parte positiva, que es la diversidad de producción que tenemos […] Ahora se inicia esa concentración en Ponferrada, Camponaraya y Carracedelo, que tiene mucho cultivo leñoso (frutales), y seguramente no avancemos gran cosa. Lo que sí he visto en los últimos años es que la concentración la han ido llevando a cabo los propios productores”.

Modernización del Canal Bajo del Bierzo. “Es una de las obras más importantes de las últimas décadas para el sector agrario, que va a ganar mucho con ella. Ahora mismo es poco viable que el canal siguiera dando el rendimiento adecuado durante diez años más y también tenemos que prepararnos para posibles situaciones de sequía. Con el riego optimizado por goteo el agua no se pierde y a nivel de rentabilidad de las explotaciones es un salto cualitativo brutal. Vamos a ver un cambio fundamental en el sector agrario”.

Bierzo Hub y parque agroalimentario. “Nos ilusionamos muchísimo con el anuncio de Bierzo Hub y quedó en nada, más allá de una serie de charlas. Fue un gran fiasco, quizá la mayor decepción de mi vida profesional. Ahora tenemos el parque agroalimentario de los ayuntamientos de Ponferrada y Camponaraya con el Gobierno central y quiero creer que se va a desarrollar, pero también soy muy cauto y no sé si va más allá del típico anuncio electoralista. Un parque agroalimentario nos haría crecer mucho y rápido, siempre que no sea una simple plataforma logística”.