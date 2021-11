Descubrir y escribir la historia de cada pueblo

Hace algunos años y en una de esas charlas de bar del pueblo, recuerdo que alguien me decía que había algunos pueblos que no tenían historia o algo similar. Es una afirmación discutible y matizable, ya que la historia de muchos pueblos existe y está documentada pero en lugares muy diversos, de tal modo que recomponerla es una tarea de muchos años de investigación sobre todo si se hace de modo esporádico. Es algo similar a la tarea de recomponer un enorme rompecabezas, que además siempre se puede perfeccionar y ampliar más y más añadiendo nuevos detalles.

Para empezar el análisis de los edificios más viejos (iglesias y ermitas especialmente) es un buen punto de partida. En los mismos puede haber alguna inscripción que aporte algún dato de interés. Además el estilo arquitectónico también da pistas sobre su historia.

Los archivos de las parroquias ,los de los ayuntamientos o incluso de las juntas vecinales son interesantes. Estos últimos (ayuntamientos y juntas vecinales) suelen tener en general supongo datos abundantes sólo correspondientes al siglo XIX y posteriores. Claro que siempre puede haber excepciones. En el caso de los archivos vinculados a la Iglesia y que contienen actas de bautismos, matrimonios, defunciones, cuentas y otros diversos todos relacionados con la religión, en general podemos ir más atrás del siglo XIX.

Por otra parte, hoy en día cada vez es más fácil acceder a los datos de diversos archivos a través de la Red. Algunos documentos se hallan digitalizados (escaneados o fotografiados o algo similar entiendo) y se pueden leer cómodamente desde nuestro domicilio, prácticamente igual que si estuviésemos en el archivo. A veces en los archivos más remotos, se pueden hallar documentos relativos a un pueblo concreto y diminuto.

Por lo que yo conozco y respecto a la zona más occidental de la provincia de León, en los primeros años del pasado siglo XX, sólo la ciudad de Astorga disponía de un voluminoso libro (más de 900 páginas) en el que se escribió la historia de esta ciudad. Sólo he visto la obra en su formato digital y por ello no me atrevo a emitir opinión alguna sobre la misma. No obstante hace ya muchos años (1986), que María del Carmen Gómez Bajo afirmó que en conjunto no era una obra muy buena. En los años 50 del pasado siglo XX, fue Ponferrada la población que empezó a contar con algún libro dedicado exclusivamente a recoger la historia de la ciudad. D. Augusto Quintana Prieto a quien conocí personalmente, fue el autor de una serie de publicaciones sobre la historia de esta ciudad. En el año 1978 apareció un libro titulado Historia de Bembibre, cuyo autor es Antonio Díaz Carro. Es ciertamente una historia de Bembibre, que hace referencia datos que abarcan 20 siglos; pero con una enorme cantidad de lagunas. La información que el autor logró recopilar era bastante escasa, (como él mismo reconoció), pero suficiente para hacer una publicación muy digan. Al fin y al cabo es la norma general que al escribir la historia de cualquier población haya épocas (que abarcan varios siglos a menudo) sobre las que no exista constancia de noticia alguna.

En los años finales del pasado siglo XX, y en un lento goteo comenzaron a ver la luz cada vez más libros dedicados específicamente a la historia de alguna población concreta, por muy diminuta que fuese. Castropodame (pedanía), Losada, Cabañas Raras, Congosto (municipio), Rodanillo, San Feliz de las Lavanderas y sin duda otros varios de los que no tengo noticia, pero que supongo es fácil hallar en la Red alguna información

Además con el paso de los años es cada vez más frecuente la publicación de revistas y similares en los que aparecen datos referentes a la historia de muchos de los pueblos. La historia de un pueblo como la de una nación es siempre una tarea que nunca tiene fin. Pero por algo hay que empezar.

A menudo me da la sensación de que son muchos los investigadores que centran su atención en la historia mas reciente de los pueblos. Esto tiene la ventaja, de que a los potenciales lectores, les suele agradar más que los datos referidos a tiempos mas lejanos. En general cuando se habla de hechos cercanos en el tiempo y sobre todo si van acompañados de imágenes (fotografías de personas que aún resultan conocidas a los presentes); el interés suele ser mayor entre el publico, que cuando se habla del siglo XVII por ejemplo, época que a algunos incluso les cuesta situar en el tiempo.

A mi personalmente siempre me interesó más buscar datos lo más lejanos en el tiempo para analizar el pasado, pero comprendo que a casi todas las personas lo que más les agrada es que se hable de sus abuelos u otros antecesores que aún se recuerdan con cierto cariño. El problema que tiene hablar de hechos relativamente cercanos en el tiempo, es que la interpretación de los mismos muy a menudo es objeto de controversia, pero las discusiones y discrepancias forman parte de la condición humana.

Para terminar, señalo que ciertamente no son muchos los pueblos, cuyo nombre aunque sea de modo fugaz figure en los libros de texto de la Historia de España. Sólo aquellos en los que tuvo lugar algún acontecimiento importante a nivel nacional aparecen citados. No obstante cuando se indaga un poco en el pasado, aunque sea relativamente reciente (a partir del siglo XIX por ejemplo), es relativamente fácil descubrir a algún personaje que fuera de su pueblo tuvo una cierta fama (político, deportista, actor…) y con ello tener ya algo por donde empezar.

En la actualidad en prácticamente todos los pueblos existen personas con medios y capacidad suficiente para emprender la tarea de escribir un libro más o menos extenso sobre la historia del pueblo. No obstante son todavía muchos los pueblos que no cuentan con algún libro dedicado exclusivamente a contar la historia conocida del mismo y ello es debido en mi opinión a que la cultura no está valorada de modo suficiente por sus propios vecinos. Pero este es ya otro asunto.

Bembibre, 14 de noviembre de 2021

Rogelio Meléndez Tercero