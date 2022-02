Denuncian "infracciones ambientales" en el desmantelamiento de las centrales térmicas del Bierzo

Destrucción de la central de Anllares. / C. Sánchez

El IIDMA denuncia "la inacción de la Comisión Europea ante las infracciones ambientales de cuatro centrales térmicas en Castilla y León", entre las que se encuentran la central de Anllares, la de Compostilla, la de La Robla y la de Velilla.

La queja del Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA) ha sido presentada este miércoles 23 de febrero ante el Defensor del Pueblo europeo. El IIDMA denunció ante la CE que Castilla y León "no exigió a 4 centrales de carbón el informe obligatorio que permite determinar si se han contaminado el suelo o las aguas subterráneas de sus emplazamientos", explican en un comunicado.

"Tal como exige la Directiva europea sobre las Emisiones Industriales, es esencial garantizar que las instalaciones que trabajen con sustancias peligrosas no contaminen el suelo ni las aguas subterráneas de sus emplazamientos. Con ese fin, la mencionada Directiva obliga a los titulares de estas instalaciones a elaborar un informe base que, al cesar definitivamente la actividad, permita comparar el estado de las áreas en riesgo y determinar si se ha producido contaminación", añaden.

Las centrales de carbón de Anllares, Compostilla, La Robla y Velilla, "debieron realizar ese informe base en el año 2014, cuando solicitaron la actualización de sus autorizaciones ambientales. Sin embargo, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de Castilla y León actualizó estos permisos sin exigir los informes obligatorios. La consecuencia de esta omisión es que, cesada la actividad de estas 4 centrales entre 2018 y 2020, no ha sido posible determinar el nivel de daño ambiental provocado sobre estas áreas, al no existir un informe previo con el que realizar una comparación", explican desde el IIDMA.

El Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA) denunció en marzo de 2020 "el mal proceder de Castilla y León ante la Comisión Europea". Según señaló el IIDMA en su escrito, "la falta de estos informes hace imposible, no solo determinar si se ha producido un daño ambiental significativo, sino, en caso de haberse producido, solicitar medidas reparadoras a los operadores. Entre estas medidas se encontraría la obligación de controlar, reducir o eliminar las sustancias peligrosas si, además de la contaminación, se determinase que existe un riesgo significativo para la salud humana o el medio ambiente".

En su denuncia, el IIDMA solicitó la apertura de un procedimiento de infracción contra el Reino de España por vulnerar la legislación ambiental de la Unión Europea. Sin embargo, 1 año y 11 meses después, la Comisión Europea sigue sin pronunciarse al respecto.

Ante la inacción por parte del citado organismo, esta mañana, el IIDMA ha presentado una queja ante el Defensor del Pueblo Europeo, al considerar vulnerados los principios de Buena Administración reconocidos en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en el Código Europeo de la Buena Conducta Administrativa, así como las reglas que rigen la tramitación por la Comisión de este tipo de denuncias y sus plazos de instrucción.

El IIDMA fundamenta su reclamación en el hecho de que la Comisión Europea "ha superado, sobradamente, el plazo límite de un año para investigar las denuncias registradas en este organismo, y tampoco ha informado al denunciante sobre este retraso. Asimismo, no ha contestado a la carta que el IIDMA envió en noviembre de 2020, solicitando información sobre el estado de su denuncia".

Una descarbonización respetuosa con el medio ambiente

Tanto con su denuncia de 2020, como con la queja presentada esta mañana, el IIDMA pretende "velar por una protección efectiva del medio ambiente durante el proceso de descarbonización de España, cuyo objetivo es alcanzar la neutralidad climática antes de 2050. Y es que el carbón es el combustible fósil más intensivo en carbono, y su eliminación progresiva del sector eléctrico es clave para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París".

Sin embargo, tal como indica Ana Barreira, abogada senior y Directora del IIDMA, "la eliminación del carbón no puede trasladar el problema a otro sector del medio ambiente y, por tanto, es esencial que no se produzcan impactos ambientales adversos en el proceso de descarbonización. Por eso es fundamental garantizar que el cierre y el desmantelamiento de las centrales de carbón en Europa no impliquen la contaminación del suelo ni de las aguas subterráneas donde han operado durante décadas."

Precisamente las centrales de Anllares, Compostilla, La Robla y Velilla se encuentran actualmente en la fase inicial de desmantelamiento, por lo que velar por un procedimiento seguro "es una prioridad" para el IIDMA. "Incluso a falta de los informes base, es fundamental que se lleven a cabo las evaluaciones necesarias para determinar si en estos emplazamientos existe contaminación y, en caso afirmativo, asegurar su restauración. La Comisión Europea no debería esperar más para tomar medidas contra Castilla y León", afirma Alba Iranzo, abogada ambiental del IIDMA.