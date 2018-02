Despedidos los 20 mineros recolocados en HBG ante la falta de acuerdo con Endesa para la compra de carbón

Imagen del interior de una mina. / Ical

El pasado 22 de enero 20 trabajadores de la mina de interior ‘La Escondida’ en Caboalles de Arriba y propiedad de Hijos de Baldomero García -Grupo Viloria- se reincorporaban al tajo después de que cesara la actividad extractiva en el mes de agosto de 2017 por el desacuerdo entre la empresa minera y la térmica en el precio de compra del mineral. Y ahora, ni siquiera un mes después,se les comunica que los 20 están despedidos, o lo que es lo mismo, que se van directos a las listas del paro.

El motivo que alega la empresa es que el despido está motivado “por no tener contrato con la térmica, no hay cupo térmico y por tanto no hay ingresos”, lamenta uno de los trabajadores. El mismo minero ha advertido que esta situación “es la que nos ha tocado vivir”. Otro de sus compañeros añade que “no es de recibo que entres a la mina por la mañana y te digan que estás despedido, así sin más, sin aviso previo”.

Y es que el tan esperado acuerdo entre la compañía eléctrica Endesa y la empresa minera nunca llegó; un pacto en el que se establecería el precio de compra del carbón y las toneladas que se debían suministrar a la central térmica. Ni tampoco llegaron el resto de recolocaciones que se preveía que se fueran a producir de forma escalonada hasta que la totalidad de la plantilla estuviera incorporada al tajo, alrededor de 70 trabajadores. Ahora mismo y para desbloquear esta situación tendría que producirse la firma de ese, más que necesario, acuerdo.

Antecedentes

El pasado mes de agosto la mina de interior ‘La Escondida’ cesaba su actividad “por no llegar a un acuerdo con la térmica en la compra del carbón, ofertando unos precios de 55 euros por tonelada, “inasumibles para una mina de interior y muy por debajo del precio del mineral de importación puesto en la central”, tal y como señalaron en su día los representantes de los trabajadores.

La medida repercutía a unos 70 trabajadores de los cuales 50 mineros eran eventuales -se les presentó la liquidación correspondiente- y los otros 20 -con contratos indefinidos- tuvieron que acogerse a la baja incentivada; una medida que no afectó a un total de seis trabajadores.