Despistes en la historia: El caso de Santalavilla

Cuando hace ya no sé cuantos años tuve conocimiento del “Mapa del Vierzo” realizado en el año 1786 por D. Tomás López, me llamó la atención de un diminuto pueblo de nombre Tabladillo ubicado muy cerca de Las Tejedas. Se dio la circunstancia de que entonces vivía en mi pueblo un hombre que había sido vecino de Las Tejedas y entonces lo pregunté si sabía donde estaba Tabladillo. Me dijo que si y gracias al histórico mapa de Tomás López y a las indicaciones del antiguo vecino de Las Tejedas, pude localizar los escasos restos que quedaban de Tabladillo.

Tanto me gustó la experiencia que decidí buscar más pueblos perdidos en base a los datos de ese viejo mapa del siglo XVIII. Así fue como me fijé en uno de nombre Santo Alejandro. Está situado en La Cabrera y muy cerca de Santalavilla y Llamas de Cabrera en ese viejo mapa. Sin embargo no había forma de dar con el paradero de ese antiguo pueblo; que no obstante en el mapa aparece muy bien situado. Ver imagen adjunta.

En estas andaba cuando creo recordar muy vagamente que Manuel Olano Pastor me comentó hace ya muchos años, que en realidad ese viejo pueblo seguía existiendo, aunque no figura en los mapas actuales (ni siquiera en los de los años 20 del siglo pasado); porque tenía otro nombre.

Hace escasos días y por razones que no viene al caso exponer tuve que analizar las llamadas Respuestas Generales, del celebérrimo Catastro de Ensenada correspondientes a muchos pueblos del Oeste de la provincia de León y entonces se me ocurrió buscar también a Santo Alejandro o Santo Alexandre, (como creo que se decía antiguamente). Lo de antiguamente viene a cuento de que al buscar datos sobre la historia de Castropodame, me encontré en alguna ocasión con ese pueblo y por ellos se que ya en las primeras décadas del siglo XVI existía. Este era un punto más que me empujaba a localizar ese “desaparecido” pueblo. En las Respuestas Generales en efecto figura un pueblo de nombre Santo Alexandre.

Me puse a analizar el contenido de esas Respuestas Generales (interrogatorio de 40 preguntas) y ya vi indicios de que ese pueblo debía estar muy próximo al río Cabrera y no alejado varios kilómetros como parece deducirse del Mapa de Tomás López. Además analicé las Respuestas generales de los pueblos de Ferradillo, Llamas de Ca brera, Pombriego y Yebra. Busqué las de Santalavilla pero no las hallé, no obstante si se dice en el Catastro de Ensenada que Santo Alejandro limita al Sur con el término de Yebra y que Yebra limita al Norte con,..¡¡Santalavilla¡¡. Hay algún otro detalle más que vi y de este modo, poco a poco empecé a sospechar que quizá Santalavilla y Santo Alejandre eran lo mismo.

Entonces me puse a buscar en la Red y vi un artículo del que fuera colaborador de Bierzo Digital, D. Felipe Martínez Alvarez en el que a partir del análisis de unos viejos documentos (del siglo XVIII) llegó a la conclusión de que Santalavilla y Santo Alejandro/e eran la misma población y añadió aun más, señalando que en el Mapa de Tomás López de 1786 quizá hay un error. Supuso D. Felipe Martínez Alvarez que seguramente durante un tiempo, el pueblo se llamo Santo Alejandro(e) de Santalavilla y que finalmente el nombre de la población que perduró fue Santalavilla hasta hoy. Después en el Diccionario de Miñano vi que se emplea la expresión Santo Alejandro o Santalavilla y luego en otras publicaciones también vi aseveraciones en el mismo sentido. Así pues misterio resuelto.

Esto nos pone manifiesto un evidente error del Sr. Tomás Lopez, que en su viejo mapa de 1786 señala al lugar de Santo Alejandre como situado unos 4 km. al norte de Santalavilla a la que cataloga como una simple casa o granja aislada, cuando debía ser ya un pueblo de unos 40 vecinos. En 1753 y según el Catastro de Ensenada, tenía 37 y dos clérigos. Además se contabilizaron entonces 124 casas. Luego era un pueblo en toda regla. Indagando un poco más, sospecho que posiblemente el origen del pueblo está ligado a un monasterio antiquísimo denominado de Santo Alejandro. El monasterio a mitad del siglo XVIII (cuando se hizo el Mapa de Tomás López) ya no debía existir . De hecho en el interrogatorio general (Respuestas Generales) del Catastro de Ensenada del año 1753, no hay la más mínima referencia a convento alguno y todo ello pese a que expresamente se preguntaba en las Respuestas Generales por ello. En los pueblos donde si había convento como Congosto, San Miguel de las Dueñas, Cerezal de Tremor e incluso Labaniego y que yo he analizado si hay notorias referencias a la existencia de los mismos.

En el siglo XVIII, por tanto del antiguo monasterio sólo quedaría, el nombre que se empezaba a sustituir a menudo por el de Santalavilla. Esta doble y tan diferente denominación debió confundir a Tomás López. Quizá aún había ruinas del mismo; pero no consta que así fuese.

Como conclusión cabe señalar que errores de esta índole abundan por doquier en la Historia. Un pequeño despiste, se copia y se transmite (como un virus), intoxicando la veracidad de la información. Esta es la que podríamos denominar conclusión o moraleja de este artículo. Si yo hubiese publicado hace años (como pensé hacer) un mapa moderno, señalando la ubicación de Santo Alejandro al Norte y bien separado de Santalavilla, porque así figura en el mapa de Tomás López; habría contribuido a transmitir y aumentar (sin querer eso si) el error de Tomás López. Pero bueno ya se sabe que de humanos es errar y de sabios rectificar y si se rectifica a tiempo mucho mejor.

Madrid 28 de abril de 2020

Rogelio Meléndez Tercero