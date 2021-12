Morala acusa al alcalde de “dejar pasar los días sin una verdadera política pública contra la despoblación” en Ponferrada

Marco MOrala, en el Pleno del Ayuntamiento de Ponferrada del 31 de marzo de 2021. / QUINITO

El portavoz del PP de Ponferrada, Marco Morala, aseguró este lunes que “el grupo Popular ha pedido insistentemente al equipo de Gobierno que cambie las políticas económicas y fiscales del Ayuntamiento contrarias al crecimiento de la actividad y del empleo, y por ello, de la población”.

“Llevamos tiempo insistiendo en la conexión directa que tienen la actividad económica y la demografía en nuestra ciudad, frente a la política del alcalde de no cuidar la primera e ignorar los riesgos para la segunda”, aseguró Morala.

“Que haya sido el alcalde el que se haya puesto a capitanear el plan estratégico para Ponferrada puede tener dos riesgos: el primero, que con la apatía que gastan, termine antes el mandato que el diseño de las medidas estratégicas más importantes; el segundo, que con su desconocimiento atroz de estas cuestiones, lo poco que haga en el Ayuntamiento vaya en el sentido contrario de lo que de verdad se necesita y se está haciendo en otros sitios”, temen desde el PP.

Según Morala, el alcalde debería saber “que frente a problemas tan graves y complejos como el de la pérdida de población es necesaria una batería de medidas distintas y complementarias que tratasen de cambiar la tendencia. Suponemos que el alcalde no distingue entre lo que los verdaderos expertos denominan medidas procíclicas y contracíclicas, pero evidentemente todas las que él impulsa van lamentablemente a favor del ciclo de la despoblación. Esto no es una apreciación subjetiva, sino una conclusión objetiva que dan las frías cifras de la pérdida de habitantes de Ponferrada en el tiempo de la responsabilidad de Olegario Ramón al frente del Ayuntamiento”, argumenta el portavoz popular.

Para Morala, “subir los tributos municipales favorece que se vaya gente o que no venga a Ponferrada, no ayudar al crecimiento de la economía favorece que se pierdan habitantes, asistir impertérrito e incluso valorar bien los acuerdos que implican la pérdida de cientos de puestos de trabajo como sucedió en LM termina ocasionando pérdida de habitantes, no exigir a su Gobierno ayudas para la industrialización e infraestructuras termina costando habitantes. Si a ello se suman las nefastas políticas del Gobierno socialista nacional, como el cierre anticipado de las térmicas bercianas, tenemos este drama de la pérdida de población actual que se proyecta muy negativamente sobre el futuro inmediato dificultando la recuperación a quien tenga que gobernar después. Porque la dimensión peor de ese drama es que junto a la pérdida actual de habitantes se da un enorme envejecimiento y la salida de muchos jóvenes muy preparados para buscar su futuro en otros sitios diferentes a Ponferrada”, señalan desde el PP.

Desde la oposición, consideran que “el proyecto municipal de Olegario Ramón frente a la despoblación demuestra que no puede ni siquiera considerarse un verdadero proyecto, sino dejar pasar los días sin una verdadera política pública contra la despoblación, sin imaginación, sin ideas, sin apoyos de otras administraciones que no busca o en el caso del Gobierno de España directamente se le deniegan. Se gobierna a golpe de inventiva, de ocurrencia, en la estrategia de la improvisación. Y claro, para frenar y revertir el descenso demográfico no llega”, dice Marco Morala.