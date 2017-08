Un tercer sospechoso fue detenido hoy en Ripoll (Girona) por las fuerzas de seguridad con motivo de su presunta relación con el atentado terrorista cometido el jueves en Barcelona, donde una furgoneta arrolló a decenas de personas, asesinando a 13 de ellas y causando heridas a un centenar.

Los Mossos d’Esquadra informaron de la detención en Ripoll de una tercera persona esta madrugada en el marco de la investigación policial, tras los dos hombres detenidos el jueves por su presunta relación con el atentado de Barcelona.

Las dos personas detenidas el jueves son un español nacido en Melilla y un marroquí, que sin embargo no serían los autores materiales del atropello múltiple que asesinó a 13 personas y herido a aproximadamente un centenar.

A lo largo de la tarde, los Mossos detuvieron a dos personas, un español nacido en Melilla y un marroquí que no tienen antecedentes por terrorismo pero “están relacionados de distinta manera con el atentado”.

El marroquí es Driss Oukabir Soprano, capturado en la localidad de Ripoll (Girona) por su presunta relación con la furgoneta. Según algunas informaciones, que el comisario de los Mossos no quiso confirmar en rueda de prensa, podría ser la persona que alquiló la furgoneta del atentado o al menos a nombre de quien figura en los documentos.

El otro detenido es un melillense detenido en Alcanar (Tarragona), donde esta mañana se registró una explosión por acumulación de gas en una vivienda que quedó totalmente destruida y que ocasionó la muerte de al menos una persona, además de varios heridos.

El conductor de la furgoneta de momento no ha sido localizado y el responsable de los Mossos no ofreció ninguna información al respecto porque la operación permanece abierta. No obstante, indicó que la policía autómica tiene desplegado un “control policial fuerte” y está desalojando poco a poco el centro de la ciudad para identificar “persona a persona” a la gente que todavía se encuentra encerrada en pisos o locales.